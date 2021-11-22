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22.11.2021 21:39
Рубрика: Общество

Алексей Гореславский назначен гендиректором Института развития интернета

Текст: Сусанна Альперина

Алексей Гореславский, который возглавлял АНО "Диалог" и "Диалог Регионы", в понедельник, 22 ноября, официально назначен Генеральным директором Автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" (ИРИ). С 2020 года Гореславский был председателем Конкурсного комитета конкурсного отбора проектов ИРИ. А экс-директор Института развития Интернета Антон Ключкин занял пост советника гендиректора организации.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Решение о назначении Гореславского было принято на состоявшемся сегодня же заседании Общего собрания учредителей ИРИ. В его состав входят представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), "Медиа-коммуникационного союза", Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Министерства науки и высшего образования РФ. Обязанности генерального директора АНО "ИРИ" Алексей Гореславский начнет исполнять начиная с 1 декабря.

"За два года Институтом развития интернета проделана гигантская работа по выстраиванию системы поддержки социально значимого интернет-контента и оценке качества этих проектов. Здесь я говорю, как человек, который видел эту эволюцию, наблюдал рост качества заявок на конкурс и успех самих проектов. Плюс в этом году мы стали оператором социальной рекламы - это ещё одно большое и ответственное направление, над развитием которого нам предстоит работать. Я уверен, что у ИРИ большое будущее и как у центра заказа социально-значимого контента, и как у оператора соцрекламы, а свою роль вижу в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями. В этом, надеюсь, мне поможет и мой прежний опыт, в том числе работа в АНО "Диалог". Антон Ключкин остаётся в ИРИ в качестве моего советника и продолжит работу с контентом", - прокомментировал Алексей Гореславский свое назначение.

Между тем

Не далее, как сегодня утром было объявлено о том, что ИРИ проведет Открытую защиту (питчинг) интернет-проектов в рамках Конкурса на создание национального контента в цифровой среде. То, что он будет проводиться, стало известно еще в августе, и он пройдет в рамках реализации дополнительной субсидии, выделенной ИРИ Правительством РФ.

Фото: Сунь Кайфан
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Отбор проектов для участия в питчинге осуществляет Рабочая группа Конкурсного комитета, которая затем заслушает очные выступления и презентации команд, а также примет окончательное решение о поддержке.

В Рабочую группу входят Алексей Гореславский, генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и другие.

Проекты для участия в питчинге можно подать до 7 декабря по четырем направлениям: "Аудиовизуальный контент", "Специальные интернет-проекты", "Контент для социальных сетей и мессенджеров", "Программные продукты (игры)". Само мероприятие планируется провести в декабре на одной из площадок Москвы. Профинансировано будет и создание, и продвижение контента - фильмов, сериалов и шоу - в Интернете.

Общество СМИ и соцсети

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