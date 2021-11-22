American Music Awards назвала артистами года группу BTS

Музыкальная премия American Music Awards назвала победителя в номинации "Артист года" - им стала южнокорейская группа BTS. Популярный бойз-бэнд стал первым азиатским коллективом, получившим эту награду, сообщается на сайте премии.

Конкуренцию за звание артиста года k-pop группе составили Ариана Гранде, The Weekend, Дрейк, Оливия Родриго и Тейлор Свифт. При этом корейская группа выиграла еще в двух номинациях: "Лучший дуэт или группа" и "Лучшая поп-композиция" (за хит Butter).

Лучшим новым артистом стала Оливия Родриго, лучшим хип-хоп исполнителем - Дрейк, лучшим поп-исполнителем назвали Эда Ширана, а исполнительницей - Тейлор Свифт.

Для BTS American Music Awards - продолжение победного шествия по миру. Ранее артистами года группу назвал журнал Time, первую строчку по прослушиваниям корейцы занимают и в Spotify.