Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание на 5%. Стоимость авиакеросина также выросла - накануне, ссылаясь на это, "Аэрофлот" заявил о повышении "топливного сбора". Рост издержек авиакомпаний приведет к повышению цен на билеты, считают эксперты. Но рост стоимости авиаперелетов больше всего затронет популярные направления.

Проект приказа ФАС размещен для общественного обсуждения. Ставки рассчитываются в зависимости от максимальной взлетной массы воздушного судна, повышаются и для зарубежных авиакомпаний, и для российских. Так, проиндексируют возросшие расходы за счет авиакомпаний. Вроде бы условия для этого есть. В середине ноября министр транспорта заявлял, что авиация в России уже почти восстановилась после пандемии (прежде всего, это относится к внутренним линиям). Как прогнозировали ранее в минтрансе, по итогам 2021 года пассажирские авиаперевозки внутри страны вырастут на 17% по сравнению с 2019 годом.

По проекту ФАС, например, за самолет Boeing зарубежные авиакомпании будут платить 104,8 доллара вместо 99,8 доллара (на 5% больше) за 100 км ортодромического расстояния, то есть кратчайшего между двумя городами. Обслуживание полета, скажем, между Москвой и Сочи обойдется примерно в 1,4 тысячи долларов (около 103 тысяч рублей). Для российских авиакомпаний на внутренних линиях за тот же маршрут плата составит всего около 10 тысяч рублей, по 691,2 рубля за 100 км.

Скорее речь идет не об индексации, а о попытке хоть как-то восполнить выпавшие доходы у госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД), предоставляющей аэронавигационное обслуживание в России, считают эксперты.

Тарифы долгое время не повышались, разрыв в платежах для российских и зарубежных авиакомпаний рос. При этом на долю иностранных перевозчиков приходилось около трех четвертей всех доходов госкорпорации. "Сейчас количество иностранных авиакомпаний, которые летают в Россию и над ее территорией, существенно снизилось, госкорпорация ОрВД столкнулась с проблемой финансирования", - поясняет эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Цены на авиабилеты вырастут в пределах инфляции, но в "высокий" сезон возможны всплески

Доля расходов на аэронавигационное обслуживание в структуре расходов российских компаний невелика. Повышение ставок сбора на стоимости авиабилетов существенно не скажется. Но есть и другие факторы, например стоимость топлива. К тому же восполнить потери от ограничения международного авиасообщения хотели бы и авиакомпании. Пока предложение по-прежнему превышает спрос, любое повышение цен будет приводить к оттоку пассажиров. Компенсировать инфляцию, повышение стоимости топлива авиакомпании могут только в туристический сезон, говорит руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. В итоге в целом стоимость авиабилетов повысится в пределах инфляции. В "высокие" периоды цены на авиабилеты могут оказаться заметно выше тех, что были в 2019 и 2020 годах. Ближайший такой период - Новый год. Например, сейчас, по данным агрегаторов, билеты из Москвы в Сочи на конец декабря продаются по цене около 6 тысяч рублей на человека. Обратный билет на 8-9 января из Сочи стоит уже около 9 тысяч рублей на человека.

Тем временем

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Подготовила Нина Егоршева