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22.11.2021 18:09
Рубрика: Культура

"Автодор" представил книгу о неизвестных событиях войны

Текст: Алексей Дуэль
Археологические раскопки, проведенные при строительстве трассы М-11 Москва - Петербург, позволили установить ранее неизвестные факты о трагической судьбе 2-й ударной армии, брошенной на прорыв блокады Ленинграда и погибшей в окрестностях деревни Мясной бор. Книгу, посвященную этим событиям, представили ГК "Автодор" и фонд развития науки и культуры "Таволга".
Фото: Автодор Фото: Автодор
Фото: Автодор

"Строители трассы М11 Москва -Петербург не предполагали, что они будут родоначальниками в увековечения памяти советских бойцов, погибших в 1942 году, и тем более не предполагали, что будет собрана эта замечательная книга, - сказал на презентации издания глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. - У многих 2-я ударная армия ассоциируется с ее командующим генералом Власовым, совершившим предательство и Родины, и своих бойцов. Но они честно сражались с врагом. У меня тоже дед воевал, попал в плен, практически в таких же условиях. Я не могу не поставить памятник своему деду".

Фото: Автодор
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
На трассах "Автодора" снизят разрешенную скорость

Как рассказал Петушенко корреспонденту "РГ", при строительстве дорог археологам удается поднимать находки от древнейших времен и до относительно современных артефактов. Иногда ради того, чтобы специалисты могли достать все, скрытое под землей, работы приходится останавливать. По оценке Петушенко, потери "Автодора" от таких задержек исчисляются десятками миллионов рублей в месяц.

Фото: Автодор

"Пройдет десять лет и про остановку стройки никто не вспомнит, а ценности будут сохранены, - объяснил он. - Наши договоренности с финансовыми партнерами позволяют в таких случаях переносить дату привлечения заемного финансирования, что сокращает финансовые потери. С другой стороны, все, кто ездит потом по платным дорогам, вносят очень серьезный вклад в дело сохранения истории, в саму возможность провести археологические раскопки".

Фото: Автодор

В компании уточнили, что сейчас схема взаимодействия с археологами изменилась, ученые приходят на место будущего строительства трассы еще на этапе геодезических изысканий и успевают закончить свою работу до того, как надо будет завозить щебень, песок и рыть котлованы. Такой порядок устраивает и строителей, и исследователей. "Археологи свою работу сделать успевают, - заключил Петушенко. - Есть нормативные сроки, и они в них укладываются".

Фото: Автодор

Новые археологические находки, обнаруженные при строительстве обхода Твери на М-11 и при возведении трассы М-12 Москва - Казань будут детально исследованы и представлены в специальных экспозициях. Одну из них предполагают развернуть рядом с мемориалом "Погибшим при защите Отечества" на 561-м км трассы М-11, остальные - на сервисных пунктах и заправках, расположенных вдоль магистралей "Автодора".

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