Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США

Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате ДТП в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Как рассказал глава местного полицейского управления Дэн Томпсон, в 16:39 по местному времени красный внедорожник въехал в рождественскую процессию.

По словам очевидцев, парад уже близился к завершению, когда в толпу на полной скорости въехал автомобиль. "Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", - говорит мужчина, ставший свидетелем инцидента.

РИА Новости также сообщает о выстрелах. Стражам порядка удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия".