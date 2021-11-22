Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США

Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате ДТП в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Как рассказал глава местного полицейского управления Дэн Томпсон, в 16:39 по местному времени красный внедорожник въехал в рождественскую процессию.
По словам очевидцев, парад уже близился к завершению, когда в толпу на полной скорости въехал автомобиль. "Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", - говорит мужчина, ставший свидетелем инцидента.
РИА Новости также сообщает о выстрелах. Стражам порядка удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия".
Awful video Of Waukesha, Wisconsin Mass Casualty Event On Sunday night pic.twitter.com/B8JQR7pkQv— Matt Lautner Cattle (@matt_lautner) November 22, 2021