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22.11.2021 04:12
Рубрика: В мире

Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США

Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате ДТП в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Как рассказал глава местного полицейского управления Дэн Томпсон, в 16:39 по местному времени красный внедорожник въехал в рождественскую процессию.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA
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По словам очевидцев, парад уже близился к завершению, когда в толпу на полной скорости въехал автомобиль. "Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", - говорит мужчина, ставший свидетелем инцидента.

РИА Новости также сообщает о выстрелах. Стражам порядка удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия".

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