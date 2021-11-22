Байден выдвинул главу ФРС США на второй срок

Президент США Джо Байден решил оставить Джерома Пауэлла на второй срок в качестве председателя Федеральной резервной системы. Как сообщили в Белом доме, несмотря на пандемию коронавируса, тот смог добиться огромного прогресса в развитии экономики и сокращении безработицы.

"Этот результат - свидетельство успеха экономической повестки дня президента и решительных действий председателя ФРС Пауэлла", - отмечается в распространенном заявлении. По мнению Байдена, глава ФРС разделяет его взгляды на то, как надо восстанавливать экономику. Аналогичное мнение у него сложилось о Лаэль Брэйнард, которая также претендовала на кресло председателя Федеральной резервной системы США, но в итоге станет заместителем Пауэлла.

Теперь их кандидатуры должен утвердить Сенат.

Примечательно, что Пауэлл возглавил ФРС еще при Дональде Трампе. Срок его полномочий истекает в феврале 2022 года.