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22.11.2021 13:43
Рубрика: В мире

Бочку вина во Франции продали за рекордные 800 тысяч евро

Текст: Василий Кошкин

Ежегодный благотворительный аукцион во Франции установил рекорд по стоимости продажи бочки бургундского вина - 228 литров алкогольного напитка ушли с молотка за 800 тысяч евро. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's.

Фото: iStock
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Вырученные от продажи средства организаторы - неправительственная организация Domaine des Hospices de Beaune - разделят между французской Национальной федерацией солидарности женщин и Институтом Кюри.

Аукцион проводится ежегодно с 1859 года. В этом году на продажу были выставлены 349 бочек вина, это почти в два раза меньше обычного объема (в 2020 году - 630 бочек). По словам организаторов, это связано с плохой погодой, которая сказалась на урожае виноградников.

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