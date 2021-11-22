ЦБ: Банки в октябре заработали 231 млрд рублей

Чистая прибыль банков в октябре 2021 года составила 231 млрд рублей, следует из Отчета о развитии банковского сектора в октябре 2021 года, который опубликовал регулятор. Это на 18% больше сентябрьского показателя (196 млрд рублей).
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
ЦБ объяснил рост прибыли сектора восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов.
По данным Банка России, количество прибыльных кредитных организаций в октябре увеличилось с 244 до 248.
За 10 месяцев банковский сектор заработал 2,1 трлн рублей (+62% в сравнении с тем же периодом прошлого года), около 85% прибыли было получено системно-значимыми кредитными организациями.