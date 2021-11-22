ЦБ: Банки в октябре заработали 231 млрд рублей

Чистая прибыль банков в октябре 2021 года составила 231 млрд рублей, следует из Отчета о развитии банковского сектора в октябре 2021 года, который опубликовал регулятор. Это на 18% больше сентябрьского показателя (196 млрд рублей).

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости