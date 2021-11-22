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22.11.2021 21:23
Рубрика: Экономика

ЦБ: Банки в октябре заработали 231 млрд рублей

Текст: Анастасия Алексеевских
Чистая прибыль банков в октябре 2021 года составила 231 млрд рублей, следует из Отчета о развитии банковского сектора в октябре 2021 года, который опубликовал регулятор. Это на 18% больше сентябрьского показателя (196 млрд рублей).
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: istock
ЦБ зафиксировал замедление темпов роста потребкредитования

ЦБ объяснил рост прибыли сектора восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов.

По данным Банка России, количество прибыльных кредитных организаций в октябре увеличилось с 244 до 248.

За 10 месяцев банковский сектор заработал 2,1 трлн рублей (+62% в сравнении с тем же периодом прошлого года), около 85% прибыли было получено системно-значимыми кредитными организациями.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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