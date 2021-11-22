ЦБ: Ипотека растет за счет рыночных программ

Ипотека сохраняет высокие темпы роста. Об этом говорится в аналитических материалах Центробанка о развитии банковского сектора в октябре.

В октябре ипотека, по предварительным данным, ускорилась - прирост за месяц составил 2,3% (без учета секьюритизации, проведенной двумя крупными банками суммарно на 50 млрд рублей ипотечных кредитов, прирост был равен 1,9%). В сентябре прирост был 2,1%, в августе - 1,8%.

При этом рост в основном происходит за счет рыночной ипотеки, отмечают в ЦБ. Выдачи в рамках каждой из основных государственных программ - семейной и льготной (под 7%) ипотек - сохраняются на уровне 40 млрд рублей.