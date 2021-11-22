ЦБ зафиксировал замедление темпов роста потребкредитования

Рост потребительского кредитования в октябре 2021 года замедлился, составив 1,4% против 1,7% в сентябре. Это следует из Отчета о развитии банковского сектора в октябре 2021 года, который опубликовал регулятор.

По мнению ЦБ, тренд, скорее всего, отражает постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также усиление действия введенных ранее макронадбавок.

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (прогнозировалось или повышение на 0,25, или на 0,5 процентного пункта). Теперь уровень ключевой ставки - 7,5% годовых. Это уже шестое подряд повышение на фоне непрекращающегося роста инфляции и, как следует из комментариев Банка России, наверняка не последнее. Как теперь ожидает ЦБ, в 2021 году инфляция составит 7,4-7,9%, сейчас годовая инфляция (октябрь к октябрю 2020 года) составляет 7,8%, в сентябре она была 7,4%.

Как ранее сообщала "РГ", Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года, в июле. Самые высокие надбавки установлены к ссудам под 35% годовых и более - 500 п.п. Минимальные надбавки действуют для займов под 10% годовых для заемщиков без ПДН (показатель долговой нагрузки). ПДН рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу.

"В условиях динамичного восстановления российской экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - говорилось в сообщении Банка России. - По сравнению с апрелем 2021 года, когда… было принято решение о возвращении с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к допандемическому уровню, динамика кредитования заметно ускорилась: в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне - на 2,0%. Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса. Ряд розничных банков также демонстрирует высокую кредитную активность".

Повышенные надбавки делают выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях менее рентабельным для банков.