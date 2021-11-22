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22.11.2021 21:15
Рубрика: Экономика

ЦБ зафиксировал замедление темпов роста потребкредитования

Текст: Анастасия Алексеевских
Рост потребительского кредитования в октябре 2021 года замедлился, составив 1,4% против 1,7% в сентябре. Это следует из Отчета о развитии банковского сектора в октябре 2021 года, который опубликовал регулятор.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По мнению ЦБ, тренд, скорее всего, отражает постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также усиление действия введенных ранее макронадбавок.

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22 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (прогнозировалось или повышение на 0,25, или на 0,5 процентного пункта). Теперь уровень ключевой ставки - 7,5% годовых. Это уже шестое подряд повышение на фоне непрекращающегося роста инфляции и, как следует из комментариев Банка России, наверняка не последнее. Как теперь ожидает ЦБ, в 2021 году инфляция составит 7,4-7,9%, сейчас годовая инфляция (октябрь к октябрю 2020 года) составляет 7,8%, в сентябре она была 7,4%.

Как ранее сообщала "РГ", Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года, в июле. Самые высокие надбавки установлены к ссудам под 35% годовых и более - 500 п.п. Минимальные надбавки действуют для займов под 10% годовых для заемщиков без ПДН (показатель долговой нагрузки). ПДН рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу.

"В условиях динамичного восстановления российской экономики сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - говорилось в сообщении Банка России. - По сравнению с апрелем 2021 года, когда… было принято решение о возвращении с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к допандемическому уровню, динамика кредитования заметно ускорилась: в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне - на 2,0%. Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса. Ряд розничных банков также демонстрирует высокую кредитную активность".

Повышенные надбавки делают выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях менее рентабельным для банков.

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