Чем на запрет георгиевской ленточки в Латвии ответит Россия

Сейм Латвии законодательно запретил георгиевские ленточки. Латвия, вторая после Украины страна, где объявлен вне закона символ Победы над фашизмом.

- Запрет вступает в силу к 9 мая, - говорит координатор движения "Волонтеры Победы" города Резекне (Латвия) Полина Камлева, - но он не отменит День Победы. Формат праздника и шествия "Бессмертного полка" изменятся: мы не согласны с абсурдом, когда нельзя чтить память 150 тысяч советских воинов, погибших за Латвию, а 4000 тысячам живых ветеранов нельзя носить ленту Победы, но мы законопослушны. Что-нибудь придумаем.

Как заметила Камлева, запрет георгиевских лент укладывается в логику "доктрины советской оккупации" - запрета советских символов и ношения советской формы, атак на русский язык и русскоязычные СМИ, закрытие русских школ.

- Это реинкарнация логики национализма и нацизма, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, - что ожидаемо для страны, где каждый 101-й человек носит позорный статус негражданина. Мы же отстаивание прав соотечественников не сводим к жестким заявлениям. Твердая позиция не обязательно выражается публично. Публично мы продолжим популяризацию георгиевской ленты и будем отстаивать историческую правду.

Непубличным, но системным ответом на провокационную политику властей Латвии депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил считать разработку российскими парламентариями закона о запрете на въезд в страну тех политиков, кто готовит и принимает законы о переписывании истории Второй мировой войны. Он назвал готовящийся закон "законом о русофобах", заметив, что в России поименно известны люди, голосовавшие за запрет символа Победы, но они приезжают в Россию отдыхать или к родителям.

"У любого закона есть имя и фамилия", - заметили, вышедшие на онлайн-связь с Москвой общественные деятели Литвы и Латвии. На свой вопрос - что делать? - они ответили просьбой: "Поддерживать симпатизантов России. Это есть и будет иммунный ответ на провокации, на попытки переписывания истории, которые продолжатся". Так в Риге снова сейм обсуждает идею переноса или удаления из страны памятника Советскому солдату-освободителю.

- В Латвии надругались над решением Нюрнберга, объявившего нацизм вне закона, готовят новое надругательство, - говорит научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, - но мы продолжим отстаивать правду. Она в том, что если бы не советский народ, не было бы Прибалтики, была бы зона концлагерей и автобанов к ним. Запретами не удастся переписать историю.

Еще ответом на запрет георгиевских ленточек стало объявление "Волонтерами Победы" Латвии новой акции - запуск проекта видеовоспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, включая ветеранов разных стран ЕС, о пути к Победе.