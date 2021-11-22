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Опубликован 22 ноября 2021 г.

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного в октябре 2021 года на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских и региональных телерадиопрограммах (телерадиопередачах).

При этом вынесено заключение о соблюдении в октябре 2021 года государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ФГУП "ВГТРК"), требования Федерального закона "О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами".