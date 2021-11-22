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22.11.2021 12:54
Рубрика: Общество

Cоставлен рейтинг стран, выбросивших наибольшее количество CO2 с 1850 года

Текст: Юрий Медведев

Британский сайт Carbon Brief составил рейтинг стран, которые выбросили наибольшее количество углекислого газа с 1850 года, то есть с начала промышленной эры. Всего человечество выбросило в атмосферу не менее 2500 миллиардов тонн CO2. Это астрономическое количество, очевидно, вносит основной вклад в текущее потепление.

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Лидируют США, на их долю приходится 20 совокупных выбросов с 1850 года, Китай - 11%, далее следуют Россия - 7%, Бразилия - 5%, Индонезия - 4%.

Совсем иная картина будет, если оценить ситуацию с точки зрения выбросов CO2 на душу населения с 1850 года. В первой пятерке стран оказались Новая Зеландия, Канада, Австралия, США и Аргентина, но нет других главных виновников - Китая, России, Бразилии и Индонезии. Так что оценку взноса стран в загрязнение атмосферы, возможно, следует изменить. Во всяком случае сделать более корректной.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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