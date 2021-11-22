Датские фермеры потребовали еще 80 млн евро компенсации за уничтожение норок

Сотни датских фермеров подали в суд на собственное государство с требованием увеличить компенсацию за уничтоженных в рамках борьбы с распространением коронавируса норок. Как передают местные СМИ, речь идет о сумме в 600 миллионов крон (80,6 миллиона евро).

По мнению заводчиков норок, установленный ранее размер компенсации (250 крон за шкурку) не соответствует их реальной стоимости. На осенних аукционах цена на мех была бы на треть выше (в среднем 323 кроны). В связи с этим фермеры потребовали увеличить размер полагаемых им выплат.

Вопрос с компенсацией парламент Дании согласовал еще в начале года. Фермерам решили выплатить 15,6-18,8 миллиарда крон (2,09-2,53 миллиарда евро). Эта сумма, по мнению депутатов, учитывала и упущенную выгоду. Право на выплаты также получили представители смежных профессий, производители кормов, скорняки, аукционные дома, торгующие мехом.

Напомним, 4 ноября 2020 года премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявила, что на фермах страны уничтожены все норки. На этот шаг правительство Дании пошло из-за того, что у зверьков обнаружили коронавирус, который, мутируя, способен передаваться человеку. Примерно четыре из 15 миллионов уничтоженных животных были закопаны на военных полигонах. Однако эта мера оказалась ненадежной: из-за особенностей почвы разложившиеся трупы норок вдруг снова вышли на поверхность. В итоге их пришлось выкопать и сжечь. В целях предосторожности власти Дании запретили содержание норок в стране до начала 2022 года.

До этого кризиса Дания являлась мировым лидером в области разведения норок, что приносило 500 миллионов евро дохода.