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22.11.2021 23:47
Рубрика: В мире

Десятки налетчиков ограбили торговый центр и ювелирный магазин в Калифорнии

Текст: Максим Макарычев

Мародеры, нацеленные на элитные магазины в районе Залива в Калифорнии, снова нанесли дерзкий удар: в воскресенье вечером грабители напали на торговый центр Southland в городе Хейворд, забрали товары из магазина Lululemon. Они также совершили ограбление ювелирного бутика Sam's Jewelers ("Ювелиры Сэма") в Сан-Хосе.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
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В полиции убеждены, что нападения организует хорошо мобилизованная и крупная преступная группировка. Полиция предупреждала о возможных криминальных рейдах после ограбления магазина Nordstrom в калифорнийском городке Уолнат-Крик. По словам очевидцев, большая группа мародеров спровоцировала массовые беспорядки в торговом центре, пока их сообщники грабили ювелирный магазин. Свидетели рассказали, что от 40 до 50 лиц в масках, с молотками и другими предметами разграбили "Ювелиров Сэма", разбили стеклянные витрины и быстро скрылись с места происшествия. На видео, снятом во время ограбления, можно услышать, как сотрудники внутри магазина кричат ​​от страха.

Группа подозреваемых также ворвалась в магазин Lululemon на Сантана-Роу и забрала из него товары. Мародеры скрылись до прибытия полиции. Полиция Хейворда сообщила, что несколько звонков в службу экстренной помощи поступили около 17.25, незадолго до закрытия центра. Большинство магазинов в торговом центре закрываются в 18 часов.

Уже третий день подряд огромная толпа грабителей совершает налеты на розничных торговцев в районе Залива в Калифорнии. Наглые ограбления произошли через несколько часов после того, как полиция Уолнат-Крик опубликовала в социальных сетях предупреждение о том, что, возможно, повторение ограбления, которое произошло в этом городе в субботу вечером. "Полицейское управление Уолнат-Крик активно отслеживает данные информаторов, которые указывают на то, что группа воров, которые вчера вечером ограбили магазин Nordstrom, рассматривают возможность аналогичных нападений", - сообщила полиция в Twitter. В субботу вечером около 80 мародеров ворвались в магазин Nordstrom в центре города Уолнат-Крик, терроризируя покупателей, нападая на сотрудников, сметая товары с полок, прежде чем скрыться на нескольких машинах, ожидавших их на улице. Преступники сумели совершить налет за минуту и уехали до приезда полиции. Лейтенант полиции Уолнат-Крик Райан Хиббс сообщил телеканалу KPIX, что трое мародеров находятся под стражей, а остальные объявлены в розыск.

Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии

Полиция не уточнила, сколько драгоценностей было украдено из ювелирного магазина или сколько товаров похищено в других магазинах в торговом центре. Пока неясно, связано ли ограбление Хейворда с ограблением магазина Louis Vuitton, которое произошло на Юнион-сквер в Сан-Франциско в пятницу или с ограблением Нордстром в Уолнат-Крик в субботу. Злоумышленники также за ночь напали на несколько аптек в Окленде, где легально продается марихуана.

В понедельник стало известно об очередном криминальном рейде, который произошел в Чикаго на прошлой неделе. Полиция сообщила, что группа в составе 14 человек ворвалась в магазин Louis Vuitton в пригороде Чикаго и украла товары на сумму около 120 тысяч долларов. Подозреваемые были засняты на видео в масках и толстовках с капюшонами во время ограбления, сообщает USA Today. С сумками налетчики скрылись на трех разных машинах. Полиция обнаружила один из трех автомобилей - Dodge Charger, который, как сообщается, был украден в октябре из Чикаго.

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