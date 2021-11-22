Эксперт объяснил, когда перестанут расти цены на красную икру

Президент Союза осетроводов Александр Новиков прокомментировал причины подорожания красной икры в России. По его мнению, это связано с общим подорожанием продуктов питания.

Новиков в интервью радио Sputnik пояснил, что высокие цены на красную икру напрямую связаны с деятельностью торговых предприятий, которые стараются извлечь максимальную прибыль, особенно под праздники, когда такой продукт пользуется наибольшим спросом. "Других причин я просто не вижу", - подчеркнул президент Союза осетроводов, добавив, что в этом году была достаточно хорошая путина, было заготовлено много красной икры.

Стабилизации цен, по мнению эксперта, можно будет ждать не раньше окончания новогодних праздников. Возможно даже падение стоимости красной икры.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в октябре 2021 года розничные цены на красную икру в России достигли исторического максимума, превысив отметку в пять тысяч рублей за килограмм.