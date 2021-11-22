Эксперты: Для замены сетей водоснабжения в России нужно 3,2 трлн рублей

Для замены водопроводных сетей в России нужно почти 3,2 триллиона рублей, канализационных - 638 миллиардов рублей. Такие цифры приводятся в исследовании фонда "Институт экономики города".

Эксперты фонда подсчитали, что потребность в инвестициях для замены водопроводных сетей сегодня достигает примерно 731% от расходов коммунальных предприятий. Для замены канализационных сетей - 146% (если сравнивать с расходами таких предприятий по данным Росстата за 2019 год). "Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в России в основном убыточны по основным видам деятельности, и их расходы на операционную деятельность и модернизацию инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения несопоставимо ниже необходимых инвестиций в модернизацию инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения", - отмечается в исследовании, на которое ссылается ТАСС.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, сколько в России теряется тепла и воды из-за плохих сетей. По его словам, протяженность водопроводных сетей составляет 584 тысячи километров, заменить необходимо 43,5%. При этом за год заменено 62 тысячи километров или 1,1%.