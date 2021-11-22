Эксперты назвали причины экстремально высоких цен на красную икру

Новости

Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС 14:49
Ботфорты, экомех и оверсайз: Что носят осенью в разных регионах России 14:43
Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году 14:42
Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи и пластика 14:37
Песков: Официально внесение прививок от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается 14:27
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 14:23
В Коми анализы на антитела сделают бесплатными 14:13
Мединский объявил конкурс молодых художников "Образ Петра" 14:12
Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников 14:12
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации 14:10
Польша депортирует около 200 мигрантов 14:05
Глава Крыма уволил обвиняемую в получении взятки министра культуры 14:05
Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов 14:03
Российские инспекторы проверят военные объекты в Латвии и Финляндии 13:59
Вирусолог рассказала, сколько стоит реабилитация пациентов после COVID 13:53
Захарова раскритиковала заявления о выгоде миграционного кризиса для РФ 13:45
Бочку вина во Франции продали за рекордные 800 тысяч евро 13:43
Назван доступный овощ, который поможет избежать гипертонии 13:25
На Байконуре идут генеральные испытания перед запуском модуля "Причал" 13:21
Константин Косачев: Антисемитизм в Европе растет 13:15
Захарова предложила СМИ Союзного государства осваивать интернет-платформы 13:11
Квартиры в Москве раскупают жители регионов 12:58
Воробьев: Волна коронавируса уходит из Подмосковья 12:57
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно 12:57
Во Владикавказе от коронавируса скончался режиссер Рафаэль Гаспарянц 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 13:53
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали причины экстремально высоких цен на красную икру

Текст: Татьяна Карабут
По мнению экспертов рыбной отрасли, у небывалых цен на красную икру, складывающихся на данный момент, есть несколько причин. Основной фактор роста цены в этом году - действия спекулянтов на рынке, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объемами от 1 тыс. тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, воспользовались и дефицитом качественной икры, и высокими экспортными ценами (закупочные цены на замороженный ястык - оболочку икры - в Японии, Корее, Китае достигали 35-37 долларов за 1 кг икры горбуши), и логистическим кризисом, установив высокие оптовые цены и удерживая их. При этом на рынок менеджерами по продажам компаний-трейдеров умело вбрасывается информация о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне и мелкооптовых покупателей", - пояснил эксперт.

Фото: iStock
Новогодний банкет может обойтись в 20 тысяч рублей на одну персону

Кроме того, подогревает цены и традиционный ажиотажный спрос на икру перед Новым годом - производители и продавцы хотят получить максимальную выгоду.

По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, в этом году предновогодний ажиотаж начался раньше обычного. По его мнению, пандемия увеличила спрос на красную икру. "Люди покупают ее "для выздоровления", когда уже больше ничего есть не хочется", - поясняет эксперт.

Помимо этого, по мнению Фомина, такие цены на деликатес - способ отчасти компенсировать стоимость социально значимых товаров, удешевления которых добивается государство. Также влияние оказывают санкции в отношении икры из США и Канады.

До Нового года ждать снижения цен точно не стоит. Следующий всплеск цен традиционно будет к 23 февраля, прогнозирует Александр Фомин.

Ранее РБК на основе данных Росстата подсчитал, что цены на красную икру взлетели до исторического максимума за всю историю наблюдений. По данным Росстата, действительно, цены на красную икру в октябре этого года впервые превысили 5 тыс. рублей за кг, а с начала 2000 года выросли почти в 13 раз.

Экономика Товары и цены Новый год Цены на продукты

Главное сегодня

Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
Захарова: Ситуация на границе Польши и Беларуси - пример информационной войны
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег