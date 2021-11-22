Эксперты назвали причины экстремально высоких цен на красную икру

По мнению экспертов рыбной отрасли, у небывалых цен на красную икру, складывающихся на данный момент, есть несколько причин. Основной фактор роста цены в этом году - действия спекулянтов на рынке, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

"Основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объемами от 1 тыс. тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, воспользовались и дефицитом качественной икры, и высокими экспортными ценами (закупочные цены на замороженный ястык - оболочку икры - в Японии, Корее, Китае достигали 35-37 долларов за 1 кг икры горбуши), и логистическим кризисом, установив высокие оптовые цены и удерживая их. При этом на рынок менеджерами по продажам компаний-трейдеров умело вбрасывается информация о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне и мелкооптовых покупателей", - пояснил эксперт.

Кроме того, подогревает цены и традиционный ажиотажный спрос на икру перед Новым годом - производители и продавцы хотят получить максимальную выгоду.

По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, в этом году предновогодний ажиотаж начался раньше обычного. По его мнению, пандемия увеличила спрос на красную икру. "Люди покупают ее "для выздоровления", когда уже больше ничего есть не хочется", - поясняет эксперт.

Помимо этого, по мнению Фомина, такие цены на деликатес - способ отчасти компенсировать стоимость социально значимых товаров, удешевления которых добивается государство. Также влияние оказывают санкции в отношении икры из США и Канады.

До Нового года ждать снижения цен точно не стоит. Следующий всплеск цен традиционно будет к 23 февраля, прогнозирует Александр Фомин.

Ранее РБК на основе данных Росстата подсчитал, что цены на красную икру взлетели до исторического максимума за всю историю наблюдений. По данным Росстата, действительно, цены на красную икру в октябре этого года впервые превысили 5 тыс. рублей за кг, а с начала 2000 года выросли почти в 13 раз.