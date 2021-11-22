Эндокринолог предупредила о риске развития диабета после COVID-19

Результаты недавних клинических исследований показали, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Кто в группе риска и как его уменьшить, рассказала Светлана Шокур, врач-эндокринолог "Инвитро".

"В зоне риска прежде всего люди старшего возраста. Это связано с неизбежным с годами старением иммунной системы, накоплением различных соматических заболеваний, механизмы развития которых могут переплетаться и утяжелять друг друга, создавая снижение общей сопротивляемости организма", - говорит Светлана Шокур.

Второй по значимости фактор риска - ожирение. Избыточное накопление жировой ткани, особенно в области живота (абдоминальное ожирение) - одна из доказанных причин инсулинорезистентности и нарушения углеводного обмена и без присоединенной инфекции. Но на фоне тяжело протекающего COVID-19 (а у людей с избыточным весом он часто протекает тяжело) у пациента нередко выявляют диабет.

"Не все случаи сахарного диабета на фоне перенесенной ковидной инфекции связаны непосредственно с заболеванием. У пациента могли быть нарушения углеводного обмена (предиабет или диабет) до заражения COVID-19, которые оставались не диагностированными. Обследование во время госпитализации по поводу лечения коронавирусной инфекции выявляло эти нарушения, но без уточнения срока давности их манифестации", - отметила доктор Шокур.

Можно ли самостоятельно насторожиться, какие симптомы указывают на возможное развитие диабета?

"Обязательный симптом сахарного диабета любого происхождения - гипергликемия (повышенный уровень глюкозы в крови). Она может проявляться жалобами на жажду, частым и обильным мочеиспусканием, сухостью кожных покровов и усталостью. Усталость возникает из-за того, что клетки не получают энергию, которую должны получать из глюкозы", - пояснила Светлана Шокур.

Специфических симптомов диабета, который развился в результате COVID-19, нет. Поэтому при наличии перечисленных симптомов важно обратиться к терапевту или непосредственно к эндокринологу, - отметила эксперт.

Можно ли избежать развитие диабета из-за COVID-19?

"Если бета-клетки поджелудочной железы повреждены, то вероятность развития диабета очень высока. Умеренность в питании, рациональный и осмысленный выбор пищевых продуктов, регулярная физическая активность, баланс между сном и бодрствованием, проведение динамического медицинского обследования - способ сохранить функционирующие клетки поджелудочной железы и первичная профилактика сахарного диабета. Кроме того, вакцинация от COVID-19, защищая от тяжелого течения инфекции, косвенно может снизить риск развития сахарного диабета", - считает Светлана Шокур.