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22.11.2021 19:19

ЕС может запретить продажу товаров, способствующих вырубке лесов

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
Евросоюз может запретить продавать на своей территории товары, производство которых способствует вырубке лесов в мире. Это касается как продуктов, импортированных из-за рубежа, так и произведенных в единой Европе. Соответствующий законопроект, который пока находится на рассмотрении, затрагивает сою, говядину, пальмовое масло, древесину, какао, кофе и некоторые продукты их переработки: к примеру, кожу, шоколад и мебель.

Для того, чтобы продавать товар на европейском рынке, продавцу нужно будет доказать, что он "не производился на землях, обезлесенных или деградировавших после 31 декабря 2020 года". Для этого, как предполагается, будут использовать технологии геолокации, дистанционного мониторинга на основе спутниковых изображений и так далее. За нарушение правил компаниям грозят штрафы, конфискация продукции или же арест дохода, полученного с ее продажи. Следить за выполнением положений должны регуляторы стран-членов ЕС.

Фото: AP Photo
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Еврокомиссия составит рейтинг стран, где опасность обезлесения высокая, средняя и низкая. Производителей из государств последней категории будут подвергать более тщательной проверке. Как подсчитали в Брюсселе, Евросоюз "ответственен" за 10 процентов от общего объема мирового леса, срубленного с 1990 по 2008 год. Защитники природы в целом поддержали инициативу еврочиновников, но обратили внимание, что под ее действие не попадает, к примеру, каучук, из-за которого за последние годы срубили около 5 миллионов гектаров леса, пишет Guardian.

Международные организации Европейский союз

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