ФАС оштрафовала Теле2 за завышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Теле2 на 825,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС напомнили, что в январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13%, обосновывая это ростом своих затрат. При этом, по мнению антимонопольной службы, уровень повышения тарифов не был обусловлен ростом затрат.

"В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов оператора связи", - отметили в ФАС, уточнив, что повышение тарифов затронуло более 12 миллионов абонентов.

В результате ведомство возбудило в отношении Теле2 дело об административном правонарушении.

Ранее позицию антимонопольной службы поддержал Арбитражный суд Москвы, куда обратилась с жалобой компания.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "Вымпелком", МТС и "Мегафон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг.