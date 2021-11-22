Фейковые видео стали еще изощреннее

Ученые из израильского технологического института анонсировали новый метод создания дипфейков. В нем ненастоящие люди могут вращать головой, а также менять выражение лица, например, полностью закрывать глаза или улыбаться.

Специалисты по информационной безопасности уверены, что разработка израильских ученых может принести немало проблем. "Фейк становится все более "живым". Он обретает возможность двигать мимическими морщинами и складками на лице, вращать головой и совершать все большее число очеловеченных движений. То, что ранее было доступно Голливуду, сегодня постепенно входит в обиход обычных людей", - говорит Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter.

Дипфейки чаще всего используют для мошенничества и шантажа, продолжает Владимир Калугин, глава отдела спецпроектов департамента Digital Risk Protection компании Group-IB. В первом случае используют фейки известных лиц, чтобы повысить уровень доверия к противозаконным схемам. Во втором случае - жертву шантажируют обнародованием компрометирующего видео, зачастую порнографического характера, чтобы получить выкуп.

Несмотря на то что технология довольно быстро развивается, на текущий момент видеодипфейки без дополнительной профессиональной обработки выглядят неестественно и определить их невооруженным глазом вполне возможно. "Во-первых, при их производстве меняется не вся голова, а только лицо, поэтому часто возникает эффект маски: различия в цвете и освещенности, заметная граница наложения, ошибки в мимике и прорисовке глаз, пропажа родинок и шрамов, несовпадение формы головы, прически, комплекции и голоса актера. Во-вторых, нейросеть и алгоритмы сжатия видео могут оставлять свои артефакты вроде мерцания, пикселизации или замыливания. Часто ухудшение качества видео применяется намеренно, чтобы скрыть ошибки работы нейросетей", - утверждает Калугин.

Но принимая во внимание темпы развития дипфейк-технологии и то, что для создания убедительных подделок они все реже требуют наличия специфических технических навыков, нельзя исключать, что в будущем объемы подобного мошенничества будут расти, уверен Владислав Тушканов, старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского".

В законе отсутствует понятие дипфейк и его непосредственное регулирование, рассказывает Глеб Ситников, партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры". "Однако при создании и распространении дипфейка возможно нарушение интеллектуальных прав на те объекты, на основе которых он создается. При определенных обстоятельствах создание дипфейка можно квалифицировать как незаконную переработку произведения или нарушение права автора на неприкосновенность произведения. Кроме того, закон охраняет право гражданина на изображение, которое тоже теоретически может быть нарушено как в отношении того, чье лицо является "основой", так и того, чье лицо "наложено" на чужое".