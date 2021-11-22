ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба в будущем планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, а также других деклараций, рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

Он пояснил, что в ФНС работают над тем, чтобы налогоплательщикам было комфортно, а ведение налогового учета и заполнение деклараций это своего рода издержки.

"Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев", - сообщил Егоров в интервью РБК.

Он отметил, что, если ФНС имеет доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, это будет сделано. Если же его нет, то необходима декларация. Сейчас россияне подают около 14 миллионов деклараций в год. НДФЛ в большинстве случаев уплачивается автоматически, например, его вычитают из зарплаты. Иногда для отчета по налогам на доходы физическим лицам нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, она же используется при оформлении налогового вычета.

Как добавил Егоров, ФНС работает над автоматизацией сервисов, и декларации для всех видов вычетов в скором времени не будут требоваться.