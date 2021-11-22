"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию за долги

Поставки российского газа в Молдавию будут остановлены через 48 часов, если "Газпром" не получит запланированный на 22 ноября платеж за прошлые долги Кишинева. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".

"Срок очередного из текущих платежей - сегодня 22 ноября. Его нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в республику будут остановлены", - сказал он.

Контракт России и Молдавии был продлен на 5 лет 29 октября этого года. Этому предшествовало нескольких месяцев сложных переговоров. Договор подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В "Газпроме" размер долга оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья). Поставки газа по новому договору начались 1 ноября.