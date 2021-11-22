Глава ФНС рассказал об итогах работы ведомства в 2021 году. Главное

- Уже по итогам 10 месяцев бюджет получил 23 трлн рублей налоговых поступлений, что на 37% больше, чем за весь прошлый год, и на 23% превышает показатель 2019 года.

- ФНС администрирует выплаты субсидий бизнесу на поддержание заработных плат в компаниях. На данный момент более чем 300 компаний и тысячи индивидуальных предпринимателей, где работают свыше 1,7 млн человек, получили выплаты в размере более 22 млрд рублей.

- Автоматизированный механизм получения налогового вычета на покупку жилья значительно сократил сроки его получения. Сейчас получить вычет можно де-факто за 12 дней, при этом владельцу надо только указать счет, на который придут деньги. К системе уже подключился ВТБ, а в будущем ожидается участие и других крупнейших банков.

- Специальным налоговым режимом для самозанятых уже пользуются 3,5 млн человек. Подключение к нему занимает одну минуту, платеж производится автоматически. Налоговая ставка в рамках режима для физлиц составляет 4%, для юрлиц - 6%.