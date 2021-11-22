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22.11.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Грядет главная распродажа года: Как не попасться на сомнительные скидки

Текст: Георгий Панин
На этой неделе в России пройдет акция "Черная пятница". С 26 по 28 ноября в большинстве магазинов можно будет воспользоваться самыми большими скидками в году. Но такие распродажи далеко не всегда выгодны покупателям.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова дала советы, как не попасться в маркетинговую ловушку:

Фото: iStock
Почти 50% россиян будут делать покупки в “черную пятницу”

- Уже прошло более восьми лет, как тема "черных пятниц" проникла в российский ретейл и за это время обрела собственные колоритные черты, видоизменившись в своей сути.

На родине "черной пятницы" в США - это всегда последняя пятница ноября (после Дня Благодарения), с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В России, как правило, это совершенно случайный, не поддающийся логике день недели. Такие распродажи иногда тянутся месяцами, а размеры скидок часто вызывают вопросы.

А задолго до "черной пятницы" из каждого "утюга" россиянам анонсируется что-то залежавшееся на полках с "потрясающей" скидкой. Реклама становится навязчивой и яркой, упоминания о распродажах появляются чаще погодных сводок. Все это делается для того, чтобы человек, купившись на обещание скидки, приобрел что-то, порой, не очень-то ему нужное. Каждый год появляются списки того, что люди купили, поддавшись на распродажный ажиотаж. Там встречаются очень странные вещи.

Очень часто бывает так, что ценники плавно переписываются на повышение на протяжении пары недель, а потом объявляется распродажа - ровно на величину предыдущего повышения. Покупателю показали "красивое" дешевле, чем было накануне, продавец не потерял в доходе и одновременно избавился от товара. Дисконта здесь нет и не может быть, это в чистом виде маркетинговые уловки. В отдельных случаях с колоссальным дисконтом - 50% и более - продают товар предыдущих модельных рядов, который и так бы шел со скидкой.

Как обезопасить себя на распродажах

Базовый и всегда работающий вариант - составить список необходимого. Так делают американцы в свои реальные "черные пятницы", когда сети объявляют распродажи. Четкий список - главный враг маркетинга.

Фото: istock
Скидки, промокоды. Что и как покупать на распродаже AliExpress

Еще один помощник не потратить лишнего - не совершать покупки под эмоциями, когда психологический эффект "боже, как дешево" очень сильный. Можно собрать корзину из приглянувшихся товаров и закрыть вкладку вернувшись к ней через время. Это действительно работает!

Эмоции схлынут, и можно будет трезвее оценить предстоящие покупки. Но если все же купили лишнего, то не ругайте себя за эту слабость и получайте удовольствие.

Вообще, тема межсезонных распродаж - не самый лучший сигнал о состоянии сектора розничных продаж. Здоровому рынку не требуется создавать дисконт на продукцию, чтобы привлечь покупателя. Постоянные распродажи могут сигнализировать о низкой базовой покупательской активности. Это уже вопрос к структурам располагаемых доходов и планируемым тратам.

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