Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов, следует из данных на сайте биржи.

Российский рынок акций усиливает падение, утром индекс Мосбиржи впервые с 21 сентября опустился ниже 4000 пунктов, после чего падение продолжилось. В 13:40 он оказался на уровне 3 898,15, снижение составило 2,9%.

Долларовый индекс РТС к этому же часу упал на 4,49%, до 1646,35 пункта. При этом курс доллара на торгах впервые с конца августа преодолел отметку в 74 рубля. К 13:36 доллар торговался по 74,25 рубля.

На лондонской бирже ICE снижается стоимости нефти Brent - январские фьючерсы упали на 0,09%, до 78,82%. Нефть WTI немного выросла и торгуется на уровне 76 долларов за баррель.