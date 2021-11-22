Новости

Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС 14:49
Ботфорты, экомех и оверсайз: Что носят осенью в разных регионах России 14:43
Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году 14:42
Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи и пластика 14:37
Песков: Официально внесение прививок от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается 14:27
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 14:23
В Коми анализы на антитела сделают бесплатными 14:13
Мединский объявил конкурс молодых художников "Образ Петра" 14:12
Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников 14:12
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации 14:10
Польша депортирует около 200 мигрантов 14:05
Глава Крыма уволил обвиняемую в получении взятки министра культуры 14:05
Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов 14:03
Российские инспекторы проверят военные объекты в Латвии и Финляндии 13:59
Вирусолог рассказала, сколько стоит реабилитация пациентов после COVID 13:53
Захарова раскритиковала заявления о выгоде миграционного кризиса для РФ 13:45
Бочку вина во Франции продали за рекордные 800 тысяч евро 13:43
Назван доступный овощ, который поможет избежать гипертонии 13:25
На Байконуре идут генеральные испытания перед запуском модуля "Причал" 13:21
Константин Косачев: Антисемитизм в Европе растет 13:15
Захарова предложила СМИ Союзного государства осваивать интернет-платформы 13:11
Квартиры в Москве раскупают жители регионов 12:58
Воробьев: Волна коронавируса уходит из Подмосковья 12:57
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно 12:57
Во Владикавказе от коронавируса скончался режиссер Рафаэль Гаспарянц 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 14:03
Рубрика: Экономика

Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов

Текст: Евгения Думанская

Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов, следует из данных на сайте биржи.

Мосбиржа возобновила торги облигациями "Роснано"

Российский рынок акций усиливает падение, утром индекс Мосбиржи впервые с 21 сентября опустился ниже 4000 пунктов, после чего падение продолжилось. В 13:40 он оказался на уровне 3 898,15, снижение составило 2,9%.

Долларовый индекс РТС к этому же часу упал на 4,49%, до 1646,35 пункта. При этом курс доллара на торгах впервые с конца августа преодолел отметку в 74 рубля. К 13:36 доллар торговался по 74,25 рубля.

На лондонской бирже ICE снижается стоимости нефти Brent - январские фьючерсы упали на 0,09%, до 78,82%. Нефть WTI немного выросла и торгуется на уровне 76 долларов за баррель.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС

Главное сегодня

Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
Захарова: Ситуация на границе Польши и Беларуси - пример информационной войны
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег