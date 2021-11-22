Российские инспекторы проверят военные объекты в Латвии и Финляндии

Группа российских офицеров отправилась в Латвию, чтобы проверить там военную деятельность в одном из районов республики. Такой контроль предусмотрен Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных метров", - сообщил накануне начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, до 25 ноября российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны. Там они получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также проводимой в этих местах военной деятельности.

Аналогичную инспекцию наши офицеры сейчас проводят и в Финляндии. Там, по информации Сергея Рыжкова, международные контролеры должны изучить состояние дел на местной авиабазе и в одном из воинских формирований . Инспекция предусматривает, в том числе, демонстрацию новых типов основных систем вооружения и техники. Офицерам из РФ представят их тактико-технические характеристики, а также продемонстрируют боевые возможности. "Посещение проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях", - отметили в Минобороны РФ.

Согласно Венскому документу, латыши и финны такой проверке мешать не должны. А задача наших контролеров - убедиться, что военные на этих объектах живут обычной жизнью и не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. В то же время хозяева вправе требовать от российских инспекторов исполнения заложенных в документ ограничений. В частности, проследить за тем, чтобы контролеры не отвлекали личный состав от службы и занятий.