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22.11.2021 07:00
Рубрика: Культура

Как изменился словарь русского языка за последний век

Текст: Елена Новоселова
Милые сердцу любителей русского языка начала прошлого века слова "авантажный", "конфузливый" и "надерзить" безвозвратно покидают нашу речь. Им на смену пришли новые, менее интеллигентные, зато упруго-эмоциональные "впахивать", "заказуха", "вымешивать".

Ко Дню словаря лингвисты Яндекса провели исследование изменений, произошедших в лексике русского языка с первой половины XX века.

Фото: iStock
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В открытом для ученых и обычных пользователей Интернета доступе датасет, где собраны 1000 уходящих и ушедших из русского языка слов, а также другая тысяча недавно приобретенных. Слова расположены в виде удобной таблицы: лексема - пример употребления и год использования.

Материалом анализа послужили статьи и комментарии на Яндекс.Дзене и тексты сайта "Прожито", где собраны дневниковые записи, сделанные с 1900 по 1940 год. Аналитики компании вместе с лингвистами выявили также такие слова, которые с течением времени стали употребляться в новом значении. Среди них - "декрет", "туалет", "положительно".

"Слова не только уходят, язык постоянно пополняется новыми словами. И дело не только в том, что появляются вещи, которые надо как-то называть (парковка, кроссовки, чипсы). Есть и такие слова, к которым мы давно привыкли, но которых всего сто лет назад еще не было в русском языке - во всяком случае, они не встречаются в текстах из корпуса "Прожито", - комментирует Борис Иомдин, заведующий сектором Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. - Бывают и другие изменения: слово не уходит, но сильно меняет свое основное значение. Чтобы найти такие примеры, аналитики Яндекса сравнивали лексические окружения каждого слова в двух корпусах - то есть проверяли, насколько изменился контекст его употребления".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Рассматривать и сравнивать два корпуса слов - старый и новый, - очень интересно. Например, совершенно неожиданно выяснилось, что только во второй половине 20 века в разговорной речи появились такие вроде бы привычные слова, как "взросление" и "пошаговый".

А вот высокопарные "вздор" и "досадовать" почти уже не встречаются в речи обычных россиян.

Справка "РГ"

История Яндекса неразрывно связана с русским языком. Первые технологические достижения произошли в том числе благодаря желанию разрабатывать поисковые системы на базе морфологии. Сегодня Яндекс регулярно проводит исследования по русскому языку.

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