Как маркировка поможет бороться с фальсификатом рыбы

Новости

Врач: Более выраженное снижение заболеваемости COVID-19 увидим в декабре 05:19
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 05:05
Видео: Мэр Владивостока помог буксующему автомобилю заехать в гору 05:04
Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона 04:56
Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США 04:12
Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19 04:05
ЦИК: Действующий президент Болгарии лидирует во втором туре выборов 03:30
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19 03:03
WP: Байден хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году 02:56
Инфекционисты: Масштабного распространения гриппа в этом сезоне не ожидается 02:08
Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве 01:40
В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса 00:56
К концу недели в центр России придет волна тепла 21.11.2021
Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 21.11.2021
В Москву идет сильное похолодание 21.11.2021
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 21.11.2021
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 21.11.2021
Умерла актриса Нина Русланова 21.11.2021
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.11.2021
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21.11.2021
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21.11.2021
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21.11.2021
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 21.11.2021
Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP 21.11.2021
Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 21.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Как маркировка поможет бороться с фальсификатом рыбы

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
В России предлагают ввести маркировку на рыбную продукцию. Это позволит очистить рынок от фальсификата, доля которого достигает чуть ли не половины от общего объема рыбной продукции в магазинах.

За введение маркировки консервированной рыбной продукции выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на рынке. Часто вместо указанной на этикетке сайры в банке оказывается дешевая сельдь иваси, а икру иностранного производства могут выдавать за отечественную.

Фото: РИА Новости
Маркировка способствует снижению стоимости молочной продукции

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, подведомственном Россельхознадзору, говорят, что за 10 месяцев 2021 года исследовали 90 проб консервов из сайры. Экспертиза показала 35%-ную подмену наименований: в 30% случаев это была сардина иваси и в 5% - тихоокеанская сельдь. Ранее президент Союза осетроводов Александр Новиков оценивал "РГ" долю контрафакта и фальсификата на рынке осетровых рыб на уровне 40%. Часто речь идет о перемаркировке китайской икры в "произведенную в России".

В середине ноября за введение маркировки для рыбной продукции в Совфеде высказался и статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сначала стоит провести эксперимент на осетровых, но потом расширить список "претендентов" на маркировку. По оценке Евтухова, маркировка может коснуться 1,8 тысячи предприятий отрасли. Средние затраты производителей составят около 70 копеек за единицу продукции.

"На уровень цен потребителей влияние не окажет". - уверен замминистра.

Бизнес выступает против маркировки. По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, система маркировки будет дублировать ветеринарные сопроводительные документы. "Создавать систему дублирующих обязательных требований - значит демонстративно игнорировать механизм регуляторной гильотины", - считает Зверев.

Маркировку продовольственных и непродовольственных товаров государство вводит для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. В стране уже маркируются шубы, лекарства, молоко и многие другие товары. Каждый раз бизнес выступает против введения маркировки, аргументируя это высокими затратами на ее внедрение, что может привести к подорожанию продукции в магазинах.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег