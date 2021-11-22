Как маркировка поможет бороться с фальсификатом рыбы

В России предлагают ввести маркировку на рыбную продукцию. Это позволит очистить рынок от фальсификата, доля которого достигает чуть ли не половины от общего объема рыбной продукции в магазинах.

За введение маркировки консервированной рыбной продукции выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на рынке. Часто вместо указанной на этикетке сайры в банке оказывается дешевая сельдь иваси, а икру иностранного производства могут выдавать за отечественную.

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, подведомственном Россельхознадзору, говорят, что за 10 месяцев 2021 года исследовали 90 проб консервов из сайры. Экспертиза показала 35%-ную подмену наименований: в 30% случаев это была сардина иваси и в 5% - тихоокеанская сельдь. Ранее президент Союза осетроводов Александр Новиков оценивал "РГ" долю контрафакта и фальсификата на рынке осетровых рыб на уровне 40%. Часто речь идет о перемаркировке китайской икры в "произведенную в России".

В середине ноября за введение маркировки для рыбной продукции в Совфеде высказался и статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Сначала стоит провести эксперимент на осетровых, но потом расширить список "претендентов" на маркировку. По оценке Евтухова, маркировка может коснуться 1,8 тысячи предприятий отрасли. Средние затраты производителей составят около 70 копеек за единицу продукции.

"На уровень цен потребителей влияние не окажет". - уверен замминистра.

Бизнес выступает против маркировки. По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, система маркировки будет дублировать ветеринарные сопроводительные документы. "Создавать систему дублирующих обязательных требований - значит демонстративно игнорировать механизм регуляторной гильотины", - считает Зверев.

Маркировку продовольственных и непродовольственных товаров государство вводит для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. В стране уже маркируются шубы, лекарства, молоко и многие другие товары. Каждый раз бизнес выступает против введения маркировки, аргументируя это высокими затратами на ее внедрение, что может привести к подорожанию продукции в магазинах.