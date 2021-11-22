Как родителям заплатить налоги за детей в личном кабинете

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функция, позволяющая родителям заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Для начала надо будет добавить ребенка в Личный кабинет родителя. Сделать это необходимо с помощью кнопки "Добавить пользователя", после чего ввести логин (ИНН) Личного кабинета ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос".

Затем надо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить запрос. Добавленные в раздел "Семейный доступ" дети будут исключены из него по достижении совершеннолетия.

После того, как профиль ребенка появится в списке, родитель сможет оплатить за него налоги банковской картой, через онлайн-банк или с помощью квитанции.