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22.11.2021 20:05
Рубрика: Экономика

Как родителям заплатить налоги за детей в личном кабинете

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функция, позволяющая родителям заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Фото: Сергей Михеев
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Для начала надо будет добавить ребенка в Личный кабинет родителя. Сделать это необходимо с помощью кнопки "Добавить пользователя", после чего ввести логин (ИНН) Личного кабинета ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос".

Затем надо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить запрос. Добавленные в раздел "Семейный доступ" дети будут исключены из него по достижении совершеннолетия.

После того, как профиль ребенка появится в списке, родитель сможет оплатить за него налоги банковской картой, через онлайн-банк или с помощью квитанции.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

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