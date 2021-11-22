Как вернуть исторические факультеты в университеты

Интерес к отечественной истории растет, а на истфаки поступают все меньше. В чем парадокс? Об этом мы размышляем с председателем Правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда "История Отечества" Константином Могилевским.

Константин Ильич, истфаки не интересны абитуриентам?

Константин Могилевский: Статистика показывает, что у нас потихонечку растет средний балл ЕГЭ по истории. Это плюс. Но также неуклонно снижается доля учеников, сдающих ЕГЭ по истории. И это минус. История - не самый легкий экзамен. Кроме того, не везде сохранились исторические факультеты. В целом ряде регионов, в том числе и в приграничных, подготовка историков в вузах была прекращена. Среди них Амурская, Брянская, Калужская, Сахалинская и Смоленская области. Министерство науки и высшего образования России обратило внимание на эту диспропорцию. Сейчас с участием РИО принимаются решения на 2023-2024 учебный год, и эта ситуация будет исправляться.

Но при желании абитуриент с Сахалина может ведь уехать учиться истории, допустим, во Владивосток, Новосибирск или Москву...

Константин Могилевский: Но он там, скорее всего, и останется. К себе домой не вернется. А нам нужно, чтобы во всех регионах были люди с хорошим историческим образованием, которые смогли бы понять сами и объяснить детям, почему Россия такая, и какие усилия были предприняты многими поколениями наших предков для того, чтобы построить страну.

Но что нам делать с тем, что новое поколение не знает своей истории и не любит, судя по соцопросам, этот предмет?

Константин Могилевский: Ответ на вопрос о том, от чего в первую очередь зависит заинтересованность современного ученика в предмете, причем неважно, в каком именно - будь то история или литература, информатика или математика - лежит в двух плоскостях: форма и содержание. Сегодня популярно мнение о том, что молодое поколение усвоит и воспримет любой материал, стоит лишь современно его "упаковать". Но, на мой взгляд, значение формы сильно преувеличивается. Что ни придумывай, как ни старайся перевести исторический контент в цифру, сделать его проще, чтобы он был более привычен современной молодежи, без привития подлинного интереса к предмету молодые люди как не знали, так и не будут знать историю. Потому что все это лишь инструменты, форматы обучения, а главной фигурой в этом процессе по-прежнему остается школьный учитель. Ведь природа наша такова, что растущему человеку нужен рядом взрослый, который может служить для него примером, может его заинтересовать и увлечь. А дальше абсолютно технический вопрос, как школьник этот интерес будет удовлетворять: читать ли книги, смотреть ли видео, делать онлайн-проекты и тому подобное. Если еще этот взрослый человек может ребенка понять, проявить к нему уважение и заставить себя уважать, успех образования и просвещения обеспечен.

Успех школьного историка не поддается формальной оценке. Он в том, что его ученики вырастают людьми с ясным ощущением Родины

Учителя сейчас в непростой ситуации. Знаю, что в Министерстве просвещения России хорошо понимают это и много делают. Кроме того, Фонд "История Отечества", взаимодействуя с Минпросвещения, заметную часть своей ежегодной субсидии направляет на организацию конкурса учителей "История в школе: традиции и новации". Скоро будет известно, кто победил в этом году. Это 24 человека - по трое от каждого федерального округа. За 6 лет проведения Конкурса у нас уже 144 лауреата. И это сила! Самые яркие учителя истории от Калининграда до Камчатки. Люди, которым интересно работать, которые находят в современном цифровом мире подходы к детям.

В чем вы видите главный результат работы школьного историка?

Константин Могилевский: Он формальному подсчету (например, по количеству поступивших на исторический факультет или победителей в олимпиадах) не поддается. Он в том, что их ученики вырастают людьми с ясным ощущением Родины. Оно возникает, когда есть адекватное представление о родной истории и чувство сопричастности к ней. Человек осознает: то, что происходит сегодня вокруг, это продолжение вековых процессов, которые шли на этой земле, в этом городе, с участием твоих предков. Поэтому, первое, что надо делать, всячески поддерживать хороших школьных учителей истории. Распространять их педагогические практики, самих этих людей благодарить, давая им тем самым очень важный для них импульс для дальнейшей работы.

Чтобы контролировать распределение бюджетных мест на исторические специальности, в РИО создана комиссия по вопросам высшего исторического образования. Есть опасность школьного кадрового голода?

Константин Могилевский: Я алармистские настроения разделять не склонен. Однако проблема исторического образования есть. Историков сегодня готовят по двум трекам. Первый - это так называемая укрупненная группа специальностей и направлений подготовки "История и археология". Люди могут получить образование по направлениям "история", "археология", "архивоведение и документоведение", "антропология и этнология". На них Министерство науки и высшего образования России выделяет каждый год в среднем около 5 тысяч бюджетных мест. А школьных учителей истории готовят в рамках другого направления подготовки, которое называется "Образование и педагогические науки".

Константин Могилевский: Молодые учителя, приходящие в школы, должны иметь глубокие исторические знания. Фото: РИА Новости

К сожалению, уровень подготовки выпускников исторических факультетов и историков-педагогов может сильно различаться. Все дело в том, что в рамках обучения педагогов-предметников нередко слишком большое, даже избыточное внимание уделяется не предмету, а педагогике, методике преподавания, психологии и ряду других дисциплин. Безусловно, они важны, но не могут занимать в программах большее время, чем курс истории. Молодые люди, приходящие из вузов в школы, должны иметь глубокие и качественные исторические знания! Такие выпускники, с одной стороны, еще не так далеко ушли от школы по возрасту и могут разговаривать с учениками на их языке, а с другой - в их головах еще свеж университетский курс. С учетом того внимания, которое уделяется сегодня государством и обществом вопросам исторического просвещения, стоит повнимательнее присмотреться к программам педагогического исторического образования и при необходимости принять все меры по их совершенствованию. Ведь в приходе в школу квалифицированных историков заинтересованы все. И, кстати, молодые учителя - выпускники исторических факультетов, приходящие в школу, нередко оказываются в более выигрышном положении, так как хорошие предметные знания у них есть, а необходимый опыт педагогической деятельности и овладения методическими приемами они получают как на практике, так и в рамках повышения квалификации педагогов.

Новая комиссия РИО будет заниматься качеством высшего исторического образования?

Константин Могилевский: Да, мы обязательно сравним качество подготовки университетского историка и учителя истории: программу, учебный план и знания на выходе из вузов. У нас, к сожалению, в определенном упадке находится система повышения квалификации учителей истории. Мы видим, что зачастую она превращается в формальную процедуру. А ведь учителю важно быть в курсе самых современных трендов, в том числе и научных. Важно читать специализированную литературу, журналы, участвовать в хороших конкурсах, обмениваться опытом. На сегодняшний день эти задачи, мягко говоря, не в полной мере решаются системой повышения квалификации.

Цель некоторых, кто работает в этой сфере, - получить соответствующий госзаказ, деньги, а потом отчитаться по ним. В этой системе, к сожалению, качество подготовки редко ставится во главу угла. Конечно, есть самородки среди педагогов, которым все очень интересно, которые сами будут по вечерам, после того как проверены все тетради и завершена подготовка к следующему уроку, заниматься повышением собственной квалификации. Но надо же и помогать людям.

Что предлагаете?

Константин Могилевский: Мы сделали ресурс "РИО.Компас". Это база ссылок на качественные исторические ресурсы в интернете. Она выстроена, во-первых, по хронологии в соответствии со школьной программой, а во-вторых, по жанрам. Там есть тексты, видео, аудио, виртуальные туры по музейным экспозициям... Крупнейшие ученые-историки страны являются членами редакционного совета этого проекта. Они отвечают своей репутацией, своим именем за качество контента, за то, что учитель не столкнется с глупостью, беллетристикой, фальсификацией.

Это один из инструментов. По оценкам самих учителей, полезный. Но, конечно, нам всем - и как обществу, и как государству - нужно осознать свою заинтересованность в том, чтобы учителя истории были хорошо подготовлены и чтобы им было интересно работать.

Статистика

В 2022 году будет предоставлено 3392 бюджетных места по направлению "История и археология". Эту специальность можно получить в 106 классических и педагогических университетах страны и зарубежья. Для сравнения в 2019 году бесплатно могли учиться 2905 человек.