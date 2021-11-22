Климов: В Совфеде обсуждаются варианты ужесточения закона об иноагентах

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета проведет инвентаризацию норм законодательства об иноагентах и в случае необходимости предложит в него поправки. По словам главы комиссии Андрея Климова, есть инициативы по ужесточению и расширению действия закона.

"Сейчас мы будем проводить своеобразную инвентаризацию, мы посмотрим, как эти нормы работают, - сообщил он на пресс-конференции в понедельник. - У нас есть продолжения как по ужесточению этих норм, как по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм".

Сенатор отметил, что все инициативы пройдут подробное общественное и экспертное обсуждение. "Мы спокойно оценим все, что предлагается нашими коллегами и оппонентами, - сказал Климов. - После этого уже, если нужно будет, они (предложения) могут обрести форму законопроектов".