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22.11.2021 11:34

Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить

Текст: Дмитрий Гончарук

Проект поправок в закон "О средствах массовой информации" с предложением запретить упоминания в СМИ национальность преступников необходимо серьезно обсудить в обществе, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете упоминать национальность преступника в СМИ 22 ноября. Согласно инициативе, нельзя будет распространять сведения о национальной принадлежности преступников, их вероисповедании и принадлежности к народам России.

"Законопроект требует серьезного общественного обсуждения", - сказал Клишас РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что сам подход он поддерживает. "У преступника нет ни национальности, ни религии", - добавил он.

Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии

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