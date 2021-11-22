Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить

Проект поправок в закон "О средствах массовой информации" с предложением запретить упоминания в СМИ национальность преступников необходимо серьезно обсудить в обществе, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете упоминать национальность преступника в СМИ 22 ноября. Согласно инициативе, нельзя будет распространять сведения о национальной принадлежности преступников, их вероисповедании и принадлежности к народам России.

"Законопроект требует серьезного общественного обсуждения", - сказал Клишас РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что сам подход он поддерживает. "У преступника нет ни национальности, ни религии", - добавил он.