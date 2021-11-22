Заемщики помолодели: за год количество потребкредитов, выданных россиянам до 25 лет, увеличилось на 14,1%, при этом число ссуд клиентам постарше снизилось на 10,6-22,9%. Такие расчеты "РГ" предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Число ссуд, предоставленных гражданам до 25 лет, - единственная категория, показавшая рост. На них пришлось 11,1% всех потребкредитов. Количество потребзаймов, выданных гражданам 25-29 лет, снизилось на 12,2%, 30-39 лет - на 10,6%, 40-49 лет - на 11,2%, 50-59 лет - на 16,4%, 60-65 лет - на 17%, старше 65 лет - на 22,9%.

Несмотря на рост количества выданных молодежи ссуд, их доля среди заемщиков банков остальных возрастных категорий все еще очень мала. Треть ссуд берут люди 30-39 лет, каждый пятый кредит - граждане 40-49 лет. Доля молодежи (2,4%) разве что превысила показатели по категориям 60-65 лет и свыше 65 лет (4,6% и 3,8% соответственно).

По данным IDF Eurasia, чаще всего россияне берут первую ссуду в возрасте от 23 до 42 лет. Доля таких заемщиков составляет 66%. В основном средства уходят на крупные цели: ремонт, автомобиль, свадьбу, образование, изредка на покупку бытовой техники.

"Для рынка потребительского кредитования характерна высокая конкуренция за заемщиков со стороны банков, - отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. - Некоторое время назад банки активно развивали работу с более возрастным сегментом граждан, а теперь обратили пристальное внимание на молодое поколение. Со стороны потребителей кредитных продуктов молодого возраста такое смещение клиентского фокуса ожидаемо находит отклик".

Еще один тренд - цифровизация банковского сектора. Молодежь больше тяготеет к кредитам, оформляемым онлайн. Это направление банки активно развивали в период пандемии, чтобы сократить число контактов и обезопасить сотрудников и клиентов.

"В этом канале среди активной аудитории традиционно преобладает молодежь, - уточнили в Московском кредитном банке. - Дальнейшее развитие, например финансовых маркетплейсов в части подачи и оформления кредитов без необходимости визита в банк, повлечет продолжение тенденции". При этом у молодой аудитории более бедная кредитная история или ее нет вовсе, что выливается в меньшие лимиты по ссудам.

Тем временем

Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила сервис для регистрации индивидуальных предпринимателей. Теперь в личном кабинете можно выбрать специальный налоговый режим.

Инфографика "РГ" Антон Переплетчиков/ Анастасия Алексеевских

"Сервис позволяет направить соответствующие заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН), патент (ПСН), а также систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)", - пояснили в ФНС.

Отмечается, что регистрацию в качестве ИП можно будет оформить уже на следующий рабочий день после подачи заявки через сервис. Результат рассмотрения будет направлен на электронную почту заявителя.

Ранее новые функции получил также сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". Теперь пользователи могут подготовить и направить документы для госрегистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы юридического лица.

Подготовил Михаил Загайнов