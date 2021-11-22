Константин Косачев: Антисемитизм в Европе растет

Растущий антисемитизм привел к миграции евреев из некоторых европейских стран, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. "Антисемитизм - это нарастающая головная боль для просвещенной Европы. Антисемитизм в Европе не просто не сходит на нет, он растет, он нарастает. И дело доходит до того, что уже началась миграция евреев из ряда европейских стран", - сказал Косачев на Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму. Его слова приводит ТАСС.

Сенатор отметил, что о проблеме говорили на международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму, который проходил в Мальме (Швеция). При этом "практически никто из участников конференции не смог дать какого-либо рецепта противодействия этой нарастающей проблеме".

"Просвещенная Европа пока не нашла должного противоядия, несмотря на все десятилетия, которые прошли со времени Холокоста", - добавил Константин Косачев.

По его мнению, Россия может быть примером для подражания для очень многих других стран, где проживают национальные меньшинства и есть различные конфессии.