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22.11.2021 14:12
Рубрика: Власть

Косачев: Нагнетание страстей вокруг "вторжения" РФ в Украину преследует ряд целей

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Судя по всему, лавинообразное нагнетание информационных страстей вокруг якобы предстоящего вторжения России в Украину преследует сразу несколько целей.

Одна из них: зафиксировать в мозгах обывателей сам факт, что Россия это уже запланировала, и ее, мол, удерживает от этого безрассудного шага только сплоченность Запада, угроза санкций и решительность украинцев. Так что, если "агрессия" опять не состоится ввиду неявки на нее самого "агрессора", можно будет с гордостью убедить всех в том, что, как было сказано в одном старом фильме, "яйца подействовали!". Но, разумеется, ненадолго, а потому нужно еще больше крепить единство Запада и вооружать Украину.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Кремль: Истерика вокруг Украины нагнетается искусственно

Другая цель - увязать тему российско-украинской границы с более волнующей сейчас европейцев белорусско-польской. Как написала одна американская газета, "чиновники американской разведки пытаются найти возможную связь между миграционным кризисом на польско-белорусской границе и наращиванием российских войск у границы с Украиной". Если связь не найдут, ее придумают, ведь "заговор Кремля против свободного мира" должен выглядеть максимально масштабным.

Поэтому активность западных политиков, якобы уговаривающих Россию не делать то, что она и не собиралась делать, будет только нарастать. Украинцам, которые еще недавно официально опровергли "сенсацию" американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение - мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ, и не надо портить общую игру. И теперь киевские "кассандры" также включились в общий хор "предсказателей российского вторжения".

Плохо во всей этой полуистерической обстановке то, что на каком-то этапе украинским политикам, на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем, и правда может прийти в голову опасная военная авантюра с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию. А это, как известно, давняя мечта Киева, который на деле давно мечтает избавиться от неподконтрольных территорий на Донбассе, но только чтобы это непременно произошло в результате "российской агрессии" (или чего-то, что можно будет выдать за таковую при помощи западных "медиаорудий"), а не самоопределения людей.

Будем надеяться, "известное напряжение" у Запада поможет ему слегка остудить украинских военных стратегов, желающих любой ценой избавиться от "нормандского" бремени.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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