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22.11.2021 15:12
Рубрика: Власть

Лавров: Путин и Байден будут обсуждать Украину в ходе будущей встречи

Текст: Юрий Когалов
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затронут тему Украины в ходе нового контакта. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - отметил глава МИД. По его словам, США сильнее, чем кто-либо другой, могут повлиять на власти Украины в вопросе выполнения Минских соглашений. "Это ни у кого сомнений не вызывает", - заявил Лавров, добавив, что вопрос лишь том, смогут ли США свои слова воплотить в дела.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Что касается создания новых форматов по Украине, то в них нет никакой нужды. "Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях", - напомнил Лавров, пояснив, что речь идет о контактной группе, в которую входят представители Киева, Донецка и Луганска, и где они работают напрямую при помощи ОБСЕ и России.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина В мире США Правительство МИД Россия и США Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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