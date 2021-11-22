Лавров: Путин и Байден будут обсуждать Украину в ходе будущей встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затронут тему Украины в ходе нового контакта. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - отметил глава МИД. По его словам, США сильнее, чем кто-либо другой, могут повлиять на власти Украины в вопросе выполнения Минских соглашений. "Это ни у кого сомнений не вызывает", - заявил Лавров, добавив, что вопрос лишь том, смогут ли США свои слова воплотить в дела.

Что касается создания новых форматов по Украине, то в них нет никакой нужды. "Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях", - напомнил Лавров, пояснив, что речь идет о контактной группе, в которую входят представители Киева, Донецка и Луганска, и где они работают напрямую при помощи ОБСЕ и России.