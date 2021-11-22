Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, действующей в интересах Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет вести диалог с лидерами оппозиции, действующими в интересах не своей страны, а Запада. Об этом белорусский лидер заявил в интервью корпорации BBC.

По его мнению, они являются предателями. "Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании", - отметил Лукашенко. По его данным, содержание одной такой представительницы оппозиции, которая находится в Литве, обходится этой стране в 400 тысяч евро.

"Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем", - подчеркнул президент Беларуси.