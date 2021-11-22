Лукашенко предупредил Варшаву о последствиях угроз с ее стороны

Конкретизируя политический курс Беларуси в отношении миграционного кризиса на границе с ЕС, Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Минск "не хочет никакого обострения и противостояния на фоне кризиса с беженцами". Об глава государства заявил 22 ноября, принимая с докладом главу Гродненской области Владимира Караника и помощника президента по данному региону Юрия Караева, информирует пресс-служба белорусского руководителя.

При этом президент дал понять, что в РБ никого умышленно, специально через границу не перебрасывают. "И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут - уже тысячу раз сказано. Поэтому надо достучаться до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно", - заявил Лукашенко.

Он предупредил польских политиков о последствиях их угроз, которые в последнее время то и дело озвучиваются в адрес Беларуси. "Границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный". В этой связи президент был предельно откровенным: "Закроют - пожалуйста. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - предупредил он своих оппонентов.

По его словам, контактные лица от ЕС, которые должны были во взаимодействии с белорусской стороной работать над разрешением кризиса с беженцами, не выходят на контакт, констатировал президент. "Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцам. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель мне пообещала, что на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают, на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", - рассказал глава государства.

В то же время он пояснил, что в Минске прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что если тут палку перегнуть, "войны не избежать. А это будет катастрофой". Но этих бедолаг - беженцев, заверил президент, "мы будем защищать настолько, насколько это возможно". Он обратил особое внимание на необходимость обеспечения быта беженцев на границе и упорядочивания оказания гуманитарной помощи.

Глава государства выразил признательность и владельцам логистического центра, которые отдали его под нужды беженцев. В зоне их расположения появились передвижные магазины, и в этой связи он предупредил, чтобы "некоторые частники там не шалили с ценами", хотя и выразил убеждение, что подобных проблем не будет.

"Одеть, обуть, накормить, обогреть и медицинское сопровождение. Южные люди провели у нас в лесу 10-13 дней. Конечно, тяжело. Надо смотреть, чтобы дети не заболели, женщины, беременные и так далее", - резюмировал Лукашенко.