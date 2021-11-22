Марк Коберт: Фотоработы Стаса Намина приобщают нас к чему-то грандиозному

В Галерее классической фотографии на Саввинской набережной в Москве открылась персональная выставка "Единство контрапункта" фотографа и художника, музыканта и композитора, режиссера театра и кино Стаса Намина, которая продлится до 16 января 2022 года. Выставка стала частью культурной программы, посвященной 70-летнему юбилею Стаса Намина, в рамках которой в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом в течение всего года проходят выставки, концерты, спектакли и кинопоказы.

На этой выставке представлено более ста фоторабот, созданных Наминым в разные годы. Фотографии охватывают все темы, направления и техники его творчества - от монохромных снимков (первые сделаны "на пленку" еще в середине 1960-х) до фотополотен с использованием приемов фотоколлажа и цифровой обработки.

В экспозицию вошло несколько авторских серий. В "Магии Венеры", представленной Государственным Русским музеем, художник исследует метаморфозы женской красоты до и после рождения ребенка. С юмором сделанная серия "Матриархат" провозглашает красоту и силу женского начала. "Путешествия" - это как удаленные и экзотические уголки планеты (Африка, остров Пасхи, Индия), так и культовые центры цивилизации (Рим, Москва, Нью-Йорк и др.), которые снимают тысячи фотографов, но в интерпретации Намина знакомые большинству зрителей объекты выглядят по-новому - своеобразно и уникально. "Компьютерные игры" скорее похожи на живопись, чем на фотографию, - это одна из первых серий, где автор начал экспериментировать с новыми технологиями. Отдельным циклом представлены фотографии друзей Стаса в непринужденной домашней обстановке и представляющие поэтому особую документальную ценность. Это и Алла Пугачева с мамой Зинаидой Архиповной, и Владислав Листьев с женой Альбиной, Юрий Шевчук, Людмила Сенчина, Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой, Земфира, Валерий Меладзе, Борис Гребенщиков, Людмила Гурченко и др.

"Если в основном экспозиция построена в соответствии с концепцией и архитектурой выставочного пространства, в ней есть определенная логика, то серия фотографий друзей представляет собой уголок в квартире, где хозяева развешивают памятные снимки из семейного альбома - они расположены вплотную и закрывают всю стену. Эти фотографии я раньше никогда не публиковал, и их практически никто не видел", - признался Стас Намин.

Руководитель интернет-ресурса Photographer.ru, фотограф, продюсер и критик Андрей Безукладников отметил, что лично для него главное на выставке - это портреты: "Они самое ценное, что вообще есть в фотографии. Все остальное можно придумать, сделать, а портреты современников специально не придумаешь. Это то, что останется в истории навсегда".

Журналист, обозреватель и ведущий телеканала "Россия К" Владислав Флярковский отметил, что Стас Намин преуспел не только в музыке и театре, но и в фотоискусстве: "Фотографирование - дело непростое. Я это знаю, потому что сам с детства этим увлекаюсь. Это такое изматывающее творчество, которое требует не столько терпения, сколько ожесточения, когда все против тебя. Ты снимаешь какие-то объекты и понимаешь, что до тебя это сфотографировано уже миллион раз. И тебе нужно ожесточиться, чтобы что-то сделать уникальное. Мне кажется, что Стас как раз этим качеством обладает: он прошибает талантом стену штампов и канонов и создает совершенно оригинальные фотографии".

По словам художника и перформера Александра Петлюры, на выставке он чувствовал себя будто в гостях у друга: "Мы дружим со Стасом много лет, я видел много его работ, но при этом я сегодня многое для себя открыл. Я люблю серийность, а Стас все свои фотоработы делает сериями - про друзей, про женщин, про путешествия, пейзажи. Я ходил по выставочному залу и обалдевал: оказывается, Стас все это время боялся показать всем, что он большой фотохудожник".

Президент Центра глобальных интересов, политолог и публицист Николай Злобин назвал одним из главных достоинств выставки ее эклектичность: "Я очень не люблю тематические выставки. Они подгоняются под одну идею и поэтому выглядят скучными. А здесь просто взрыв мозга, взрыв фантазии, взрыв цветов, географических мест. Все смешалось: кони, люди, животные, предметы, пейзажи, машины. Это эклектика, которая на меня всегда производит сильное впечатление".

Российский поэт, сценарист и продюсер Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, считает, что с возрастом Намин "молодеет" как художник: "То, что мой друг делал лет тридцать назад, лично для меня менее интересно, чем то, что сейчас - он стал в хорошем смысле отмороженным парнем".

В творческой среде Стас Намин приобрел репутацию универсального творца, которому удалось добиться успеха в качестве музыканта, композитора, продюсера, художника, фотографа, режиссера театра и кино. Но, по мнению арт-директора Галереи классической фотографии Марка Коберта, если обычно универсальность предусматривает снижение уровня, то это не про Стаса Намина. Он гораздо более значимая творческая фигура: "Он ровесник века, по крайней мере, его второй половины, самостоятельная творческая личность, которая занимается еще и фотосъемкой. И это невероятный кайф, ведь на выставке выражается точка зрения такой крупной величины, как Стас Намин. Каждый, кто увидит его работы, приобщается к чему-то очень хорошему, большому, грандиозному".

Друг Стаса Намина, рок-фотограф Олег Беликов назвал юбиляра гением, которого признали при жизни: "В России гениальных творцов начинают ценить только после смерти. Слава богу, что Стасу довелось ощутить лучи славы при жизни. Каждый человек от рождения наделен всевозможными талантами, но в течение жизни не может их реализовать. К счастью, к Стасу это не относится, он не закопал свои таланты. Если говорить о его фотографиях, то я считаю, что посредством их он несет неформальную культуру в массы - культуру глубины и утонченности и хорошего вкуса. Вы знаете, я сегодня ехал в электричке и увидел, как музыканты ходили по вагонам и пели песни группы "Цветы"! Стас начал нести культуру в массы еще в 1970-х, и эти песни тоже стали золотым фондом нашей культуры".

Американский селебрити-фотограф, продюсер и режиссер Марк Сеннет так отозвался о своем друге: "Стас, помимо того что он потрясающий фотограф, является, наверное, человеком Возрождения. Он настолько талантлив и успешен в музыке, театре и других своих занятиях. Для моей американской аудитории он является иконой России".

Каждый уголок выставки можно рассматривать в течение длительного времени, уверен председатель секретариата общероссийской общественной организации "Союз фотохудожников России" Дмитрий Иванов: "Каждая работа самобытна. Например, история про беременность и роды. Очень душевная, красивая, доверительная. Есть фотографии, которые связаны с путешествиями, где другие страны и культуры предстают в образах от Стаса Намина. Для большинства людей он в первую очередь выдающийся музыкант. И как ни странно, для массового сознания Стас в качестве фотографа может оказаться открытием. Мы видим, что человек проявляет свой талант и в других сферах".

Фотограф Игорь Верещагин высоко оценил работы в стиле ню, представленные на выставке, а также снимки, сделанные во время путешествий: "Ню снимают очень многие, и далеко не всегда получается так, чтобы не чувствовался привкус пошлости. У Стаса здесь все очень аккуратно и драйвово. Еще отмечу тревел-фотографии, которые совершенно под другим углом показывают те места, которые мы знаем по географическим журналам".