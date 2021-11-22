Матвиенко: Каждый рейс по Дороге жизни был настоящим подвигом

За историей каждой прошедшей по льду Ладожского озера полуторки - судьбы всех, кто помогал Ленинграду преодолеть тяготы войны и выстоять в то страшное время, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По льду Ладожского озера 22 ноября 1941 года двинулась первая автоколонна на помощь блокадному Ленинграду.

"Сегодня особенный, памятный день для города-героя Ленинграда и для всей нашей большой страны. Ровно 80 лет назад по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград прошли первые автомобили с продовольствием. Я думаю, очень символично, что именно сегодня мы передаем в экспозицию музея "Прорыв блокады Ленинграда" грузовой автомобиль-полуторку поднятый со дна Ладожского озера усилиями наших поисковиков", - сказала Матвиенко во время телемоста, посвященного 80-летию открытия "Дороги жизни".

Спикер Совфеда отметила, что полуторка стала одним из признанных символов Великой Отечественной войны.

"Благодаря этой "машине-солдату" с территории "Большой земли" в Ленинград удалось доставить более миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости, а обратными рейсами эвакуировать сотни тысяч человек - спасти их от голода, холода, вражеских бомб и снарядов. Каждый рейс по этой дороге был настоящим подвигом. Нужно было преодолеть десятки километров ледяной пустыни - абсолютно открытого пространства, где невозможно укрыться от обстрелов и бомбардировок", - подчеркнула она.

Машина провела под водой восемьдесят лет, чтобы стать мемориалом благодарности героическим предкам.

"Можно сказать, что она возвращается в строй. Только теперь ей предстоит выполнять не боевые, а воспитательные задачи - нести эстафету памяти, чтобы молодое поколение знало и помнило, какой ценой досталась нам наша Победа", - заявила Валентина Матвиенко.