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22.11.2021 20:39
Рубрика: Общество

Медиа России и Китая договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом

Текст: Лика Гергедава
Фото: Оксана Задунайская Фото: Оксана Задунайская
Фото: Оксана Задунайская

Представители ведущих российских и китайских СМИ выступили на Пятом Российско-Китайском форуме новых медиа. Форум прошел в Москве и Пекине в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, администрации по надзору за киберпространством КНР, представители СМИ двух стран, медиаэксперты.

Фото: РГ
В "РГ" прошел "Круглый стол СМИ России и Китая"

Стороны отметили сплоченность России и Китая в период эпидемии, поделились планами и проектами, которые уже воплощаются в жизнь, а также подвели промежуточные итоги работы.

"Ни с одной другой страной у нас нет такой интенсивности контактов, как с Китаем. Это свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и подчеркивает особые отношения между руководством двух стран. Несмотря на пандемию, количество совместных проектов каждый год растет. Заседание форума новых медиа проходит каждый год, что говорит о намерении развивать наше сотрудничество и выходить на новые уровни договоренностей", - отметила, открывая форум, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

Участники форума согласились с тем, что сейчас особенно важно вырабатывать совместные подходы в борьбе с недостоверной информацией. Необходимо развивать обмен кадрами, контентом и опытом. Это будет полезно как для СМИ России, так и Китая.

По итогам встречи участники огласили "Консенсус российских и китайских новых медиа 2021". В документе, который цитирует ТАСС, говорится, что российские и китайские СМИ "отметили важность борьбы с ложной информацией в международном киберпространстве, согласились с важностью равенства, уважения, инновационного развития, открытости, безопасности и порядка".

"Стороны договорились повышать авторитет китайских и российских новых медиа, расширять сферы сотрудничества, создавать новые методы работы, внедрять новое содержание репортажей, совершенствовать механизмы сотрудничества", - подчеркивается в документе. Участники также указали на важность повышения квалификации молодых специалистов в области международных коммуникаций.

Общество СМИ и соцсети В мире Восточная Азия Китай Правительство Минцифры Сотрудничество СМИ России и Китая

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