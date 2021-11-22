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22.11.2021 14:12
Рубрика: Общество

Мединский объявил конкурс молодых художников "Образ Петра"

Текст: Елена Новоселова

Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский объявил о старте конкурса молодых художников "Образ Петра". Конкурс приурочен к 350-летию со дня рождения Петра Великого и организован РВИО совместно с обществом "Знание", Росмолодежью и фондом "Россия - Моя история".

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Подавать заявки на участие могут молодые художники в возрасте до 28 лет. В рамках конкурса предусмотрено семь номинаций: живопись, cтрит-арт, скульптура, декоративно-прикладное искусство, новые формы, литература и реставрация петровского наследия.

"Победители конкурса будут демонстрироваться на выставочных площадках, их работы будут премироваться, выкупаться. По большому счету, в нашей стране подобных масштабных конкурсов не проходило достаточно давно. Такой всесоюзный конкурс проходил в 1970-м году к столетию Ленина", - сказал Мединский, открывая в Санкт-Петербурге просветительский марафон в сфере культуры "Искусство ПоЗнания".

Для отбора победителей формируется Экспертный совет, в который войдут видные деятели культуры, искусства и исторической науки, общественные деятели, политики и другие эксперты.

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