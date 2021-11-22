Мединский: Специалист в XXI веке должен получать образование всю жизнь

Востребованный специалист в XXI веке должен получать образование всю жизнь, считает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Высшее образование, полученное единожды, по его мнению, уже не достаточно.

- Современный мир абсолютно не такой, к которому мы привыкли в XX веке, - отметил он сегодня в разговоре с журналистами в рамках просветительского марафона "Искусство ПоЗнания", проходящего в Санкт-Петербурге. - Я глубоко убежден, что единожды полученного образования в XXI веке хватать не будет. Вполне возможно, что каждому человеку, кто хочет активно быть на рынке, придется учиться несколько раз в течение жизни. Учиться постоянно, не так, чтобы ты один раз окончил институт, овладел профессией и дальше спокойно, до глубокой старости тебе этого будет хватать. Это будет невозможно.

По его словам, уже становится нормой ситуация, когда человек в течение своей жизни несколько раз осознанно переходит из одной профессии в другую. И специалисты с подобным междисциплинарным опытом работы, со временем будут становиться все более востребованными.

А знания о различных предметах - от истории до естественных наук - будут требовать постоянного обновления и учета большого множества разных точек зрения, уверен Мединский.

Никакого задела, полученного в 20 лет, никому никогда хватать не будет, считает он. Просветительские организации как раз служат возможности постоянно обновлять свои знания и картину мира, из которых она складывается.