Минобороны: 55 самолетов и беспилотников провели разведку у границ РФ

Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 55 иностранных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку вдоль границ России. Такие данные Минобороны публикует газета "Красная звезда".

Зафиксировано 47 самолетов-разведчиков и 8 беспилотных летательных аппаратов. Их полеты проходили под контролем российских военных. Истребители дважды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения госграницы РФ.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. В Минобороны отметили, что на маршруте самолеты находились около 10 часов. Их сопровождали Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.