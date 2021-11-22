Минск организует второй рейс по возвращению беженцев на родину

До конца ноября в Минске не исключают отправку очередного рейса с беженцами на родину. Об этом сообщил в понедельник Александр Лукашенко на встрече с руководителями гродненского региона, передает пресс-служба белорусского руководителя.

Президент подтвердил, что власти постараются "сделать все, чего захотят эти люди. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем" пассажиров, - пояснил он позицию руководства РБ.

Правда, Лукашенко был вынужден обратить внимание на тот факт, что попавшие в Беларусь беженцы в большинстве своем стремятся в страны Европейского союза, а не возвращения на родину. В любом случае, добавил глава государства, белорусская сторона готова оказать поддержку в этом вопросе. Как и в вопросе легального попадания в ЕС.

Если они по-прежнему хотят в ФРГ, Польшу - "будем всячески стараться им помочь, требовать вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить, но и ради воссоединения семей", - уточнил президент РБ. Он еще раз подчеркнул, что всех, кто хочет вернуться домой, Минск будет возвращать на родину. "Тут у нас нет проблем. Кто хочет туда, мы будем поддерживать в их требованиях. Хотите в Германию, в Польшу, мы вас будем поддерживать".

Как уже информировал "СОЮЗ", первый самолет с беженцами вылетел 18 ноября в Ирак из аэропорта Минск. Авиарейс был организован по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. На борту находилось около 400 иракских мигрантов.