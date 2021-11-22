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22.11.2021 04:20
Рубрика: Общество

Минздрав разрешил "Спутник Лайт" для первичной вакцинации

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Вакцину "Спутник Лайт" можно применять для первичной вакцинации от COVID-19. Это следует из обновленных временных рекомендаций минздрава, определивших порядок вакцинации от COVID-19.

Теперь все зарегистрированные в стране вакцины, включая и однокомпонентную "Спутник Лайт", могут применяться и для первой вакцинации, и для повторных, и для тех, кто не болел, и для тех, кто прививается уже после перенесенной инфекции.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Когда и где будут вводиться QR-коды и как с ними жить

Получается, что если человек еще не делал прививку (таких у нас все еще полстраны), теперь ему достаточно сделать один "лайтовый" укол - и заветный QR-код будет у него в кармане, ведь он будет официально считаться привитым. Правда, опрошенные "РГ" специалисты отмечают, что прививка двухдозным "Спутником V" создает более надежную защиту. Но за второй половинкой прививки народ, получив QR-код, может и не пойти. При этом исследования Центра Гамалеи показали, что "Спутник Лайт" против штамма "дельта" эффективен на 70-75%, и это лучше, чем у некоторых двухкомпонентных вакцин. Защита от "Спутника V" превышает 90%.

"Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - это самостоятельный эффективный препарат, он может применяться как для первичной вакцинации, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - прокомментировал нововведение замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. При этом для людей в возрасте 60+ рекомендуется для первого раза применять двухкомпонентный "Спутник V". "В связи с особенностями формирования иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", - подчеркнул Гриднев.

В свою очередь, в минцифры разъясняли, что при первичной вакцинации "Спутником Лайт" QR-код в "личном кабинете" гражданина на "Госуслугах" появляется не сразу, а через 21 день после проведения прививки. Это объясняется тем, что для формирования полноценной иммунной защиты требуется, чтобы после прививки прошло три недели. При ревакцинации версией "лайт" QR-код появится в "личном кабинете" на "Госуслугах" на следующий день.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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