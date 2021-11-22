Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими

Насколько мы, живущие в разных культурах, традициях, странах, разные? Насколько непримиримы в наших ценностях? Или же мы все-таки одни и те же дети человечества и стены между нами проходимы? Ответы на эти вопросы дает знаменитый проект "Всемирный обзор ценностей" (World Values Survey). Уже 40 лет команды социологов приходят к жителям десятков стран с одними и теми же вопросами, чтобы понять, насколько они разные - или, наоборот, в чем они совпадают. Смотрят ли народы на мир одними и теми же глазами? Последняя, 7-я волна проекта прошлась по 57 странам, включая Россию, Германию и США (2017).

Что ж, пройдемся и мы по семейным ценностям. Учить ли детей дома умению много и интенсивно работать? "Это особенно важно", - ответили 76% россиян, 40% немцев, 68% американцев. А чему еще учить? Чувству ответственности. За важность этого - 76% тех, кто живет в России, 80% немцев, 59% американцев. В каких еще свойствах характера нужно наставлять детей? Ответ - толерантность, чувство уважения к другим людям. Проголосовали "за" 56% россиян, 84% немцев, 71% американцев. "Не быть эгоистичным". Учить своего ребенка именно этому: "за" - 16% россиян, 6% немцев, 28% американцев. А еще? Беспрекословное подчинение ребенка своим родителям по малейшему мановению их руки. Послушание! Это считают важным 19% тех, кто живет в России, 12% немцев и 21% американцев. И наконец, еще одно качество наших детей, совсем другое - "независимость". Хотим ли мы, чтобы наши дети были независимыми личностями? Будем ли учить этому? "Да!" - ответ 34% россиян, 70% немцев, 56% американцев.

Посмотрите, не так уж мы и отличаемся друг от друга. Молодые матери найдут общий язык с полуслова при всех оттенках в наших традициях. А взрослые? Насколько мы совпадаем? Никто не хочет войны. Все беспокоятся, чтобы их страна не была втянута в войну, - 80% россиян, 49% немцев, 74% американцев. Все мы по-настоящему, по-крупному страшимся террористических атак - 79% россиян, 58% немцев, 68% американцев. Мы, как и "они", на Западе, предпочитаем свободу равенству. Так отвечают больше 50% россиян, 64% немцев и 70% американцев. А если спросить: "Свобода или безопасность, что важнее?" Ответ "свобода" дали 24% тех, кто живет в России, 43% немцев и 70% американцев. Видно, как измучен российский народ. "А вы готовы сражаться за свою страну?" - настойчиво спрашивают социологи. "Конечно", - отвечают 68% россиян, 48% немцев и 60% американцев.

Все беспокоятся, чтобы их страна не была втянута в войну, - 80% россиян, 49% немцев, 74% американцев

Лучше бы, конечно, никто не сражался друг против друга, пусть даже разнятся наши представления о том, как должно быть устроено общество, хотя и не настолько, чтобы быть диаметрально противоположными.

А как обстоит дело с "моральным разложением на Западе"? С нравственными ценностями - у "них" и у нас? У социологов на этот счет десятки вопросов. Ничем не оправдана неуплата налогов - для 34% россиян, 76% немцев, 64% американцев. Ничто не может оправдать взятки при исполнении своих обязанностей для 57% россиян, 82% тех, кто живет в Германии, 71% американцев. Гомосексуальность? Категорическое "нет" у 58% россиян, 10% немцев, 19% американцев. В этом вопросе совсем не совпадаем. О времена, о нравы! Проституция ничем не может быть оправдана для 49% россиян, 23% немцев, 37% американцев. Хотя бы здесь какое-то сближение. Аборты категорически не приемлют 26% россиян, 19% немцев, 22% американцев. Кажется, в этом вопросе чуть больше единства. Развод? Ничем не оправдан для 12% россиян, 6% немцев и 5% американцев. Добрачный секс? Нет, только нет - для 14% россиян, 6% немцев, 11% американцев. Если бы такой опрос случился 150 лет тому назад, результаты были бы другими. Все больше табу снимается в самых разных моделях общества, и "левых", и "правых". Тренды, изменяющие нравственные ценности, понятны. Эти длинные тренды - одни и те же, нравится нам это или не нравится.

"Верите ли вы в Бога?" Вот уж вопрос из вопросов. Ответ "да" дали 77% россиян, 56% немцев и 81% американцев. "А в жизнь после смерти?" Ответ "да" - 40% наших соотечественников, 39% немцев и 68% американцев. "Верите ли вы в ад?" - "Да, конечно", - подтвердили 37% россиян, 15% немцев и 67% американцев. Не менее чем раз в неделю ходят в церковь 6% россиян, 8% немцев и 29% американцев. И наоборот, совсем ее не посещают 33% россиян, 41% немцев и 33% американцев. Кто из нас более нравственен? Чье общество "более здоровое" или гуманное? Неизвестно, трудно сравнивать, но явно эти сравнения - не на разрыв, а скорее на развитие, и, может быть, мы увидим через несколько десятков лет, как ведем себя все более похоже, потому что ценности - это не привилегия только одной страны, мир глобален, и они легко становятся всеобщими.

Ценности - это не привилегия только одной страны, мир глобален, и они легко становятся всеобщими

"Кто вы, левый или правый?" - "Я - посередине" - в этом смысл ответов 43% россиян, 51% немцев, 44% американцев. "Партия середины" - нас больше всего.

Но социологи не унимаются, вопросы бесконечны. "Большинству людей можно доверять". Так утверждают только 23% россиян, 45% немцев и 37% американцев. Значит ли это, что мы по природе недоверчивы? Нет, конечно, просто нас слишком часто бросало из огня да в полымя последние 100 лет. И все же сколько счастливых людей! "Я очень счастлив" - так отвечают 15% россиян, 28% немцев и 28% американцев. "Я довольно счастлив" - так думают 66% россиян, 61% немцев и 60% американцев.

Что ж, много сходства, много различий, но не таких, чтобы истово кричать: "Мы - совсем другие!" Это просто люди из трех стран-конкурентов. Просто семьи. И хорошо бы им не мешать и дальше быть счастливыми. Все - хороши. Никто не хуже и не лучше других.