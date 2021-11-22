Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими

Новости

Врач: Более выраженное снижение заболеваемости COVID-19 увидим в декабре 05:19
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 05:05
Видео: Мэр Владивостока помог буксующему автомобилю заехать в гору 05:04
Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона 04:56
Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США 04:12
Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19 04:05
ЦИК: Действующий президент Болгарии лидирует во втором туре выборов 03:30
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19 03:03
WP: Байден хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году 02:56
Инфекционисты: Масштабного распространения гриппа в этом сезоне не ожидается 02:08
Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве 01:40
В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса 00:56
К концу недели в центр России придет волна тепла 21.11.2021
Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 21.11.2021
В Москву идет сильное похолодание 21.11.2021
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 21.11.2021
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 21.11.2021
Умерла актриса Нина Русланова 21.11.2021
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.11.2021
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21.11.2021
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21.11.2021
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21.11.2021
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 21.11.2021
Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP 21.11.2021
Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 21.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 05:05
Рубрика: В мире

Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Насколько мы, живущие в разных культурах, традициях, странах, разные? Насколько непримиримы в наших ценностях? Или же мы все-таки одни и те же дети человечества и стены между нами проходимы? Ответы на эти вопросы дает знаменитый проект "Всемирный обзор ценностей" (World Values Survey). Уже 40 лет команды социологов приходят к жителям десятков стран с одними и теми же вопросами, чтобы понять, насколько они разные - или, наоборот, в чем они совпадают. Смотрят ли народы на мир одними и теми же глазами? Последняя, 7-я волна проекта прошлась по 57 странам, включая Россию, Германию и США (2017).

Что ж, пройдемся и мы по семейным ценностям. Учить ли детей дома умению много и интенсивно работать? "Это особенно важно", - ответили 76% россиян, 40% немцев, 68% американцев. А чему еще учить? Чувству ответственности. За важность этого - 76% тех, кто живет в России, 80% немцев, 59% американцев. В каких еще свойствах характера нужно наставлять детей? Ответ - толерантность, чувство уважения к другим людям. Проголосовали "за" 56% россиян, 84% немцев, 71% американцев. "Не быть эгоистичным". Учить своего ребенка именно этому: "за" - 16% россиян, 6% немцев, 28% американцев. А еще? Беспрекословное подчинение ребенка своим родителям по малейшему мановению их руки. Послушание! Это считают важным 19% тех, кто живет в России, 12% немцев и 21% американцев. И наконец, еще одно качество наших детей, совсем другое - "независимость". Хотим ли мы, чтобы наши дети были независимыми личностями? Будем ли учить этому? "Да!" - ответ 34% россиян, 70% немцев, 56% американцев.

Фото: AP
Лукьянов: Миграционный кризис стал заметной точкой расхождения внутри ЕС

Посмотрите, не так уж мы и отличаемся друг от друга. Молодые матери найдут общий язык с полуслова при всех оттенках в наших традициях. А взрослые? Насколько мы совпадаем? Никто не хочет войны. Все беспокоятся, чтобы их страна не была втянута в войну, - 80% россиян, 49% немцев, 74% американцев. Все мы по-настоящему, по-крупному страшимся террористических атак - 79% россиян, 58% немцев, 68% американцев. Мы, как и "они", на Западе, предпочитаем свободу равенству. Так отвечают больше 50% россиян, 64% немцев и 70% американцев. А если спросить: "Свобода или безопасность, что важнее?" Ответ "свобода" дали 24% тех, кто живет в России, 43% немцев и 70% американцев. Видно, как измучен российский народ. "А вы готовы сражаться за свою страну?" - настойчиво спрашивают социологи. "Конечно", - отвечают 68% россиян, 48% немцев и 60% американцев.

Все беспокоятся, чтобы их страна не была втянута в войну, - 80% россиян, 49% немцев, 74% американцев

Лучше бы, конечно, никто не сражался друг против друга, пусть даже разнятся наши представления о том, как должно быть устроено общество, хотя и не настолько, чтобы быть диаметрально противоположными.

А как обстоит дело с "моральным разложением на Западе"? С нравственными ценностями - у "них" и у нас? У социологов на этот счет десятки вопросов. Ничем не оправдана неуплата налогов - для 34% россиян, 76% немцев, 64% американцев. Ничто не может оправдать взятки при исполнении своих обязанностей для 57% россиян, 82% тех, кто живет в Германии, 71% американцев. Гомосексуальность? Категорическое "нет" у 58% россиян, 10% немцев, 19% американцев. В этом вопросе совсем не совпадаем. О времена, о нравы! Проституция ничем не может быть оправдана для 49% россиян, 23% немцев, 37% американцев. Хотя бы здесь какое-то сближение. Аборты категорически не приемлют 26% россиян, 19% немцев, 22% американцев. Кажется, в этом вопросе чуть больше единства. Развод? Ничем не оправдан для 12% россиян, 6% немцев и 5% американцев. Добрачный секс? Нет, только нет - для 14% россиян, 6% немцев, 11% американцев. Если бы такой опрос случился 150 лет тому назад, результаты были бы другими. Все больше табу снимается в самых разных моделях общества, и "левых", и "правых". Тренды, изменяющие нравственные ценности, понятны. Эти длинные тренды - одни и те же, нравится нам это или не нравится.

"Верите ли вы в Бога?" Вот уж вопрос из вопросов. Ответ "да" дали 77% россиян, 56% немцев и 81% американцев. "А в жизнь после смерти?" Ответ "да" - 40% наших соотечественников, 39% немцев и 68% американцев. "Верите ли вы в ад?" - "Да, конечно", - подтвердили 37% россиян, 15% немцев и 67% американцев. Не менее чем раз в неделю ходят в церковь 6% россиян, 8% немцев и 29% американцев. И наоборот, совсем ее не посещают 33% россиян, 41% немцев и 33% американцев. Кто из нас более нравственен? Чье общество "более здоровое" или гуманное? Неизвестно, трудно сравнивать, но явно эти сравнения - не на разрыв, а скорее на развитие, и, может быть, мы увидим через несколько десятков лет, как ведем себя все более похоже, потому что ценности - это не привилегия только одной страны, мир глобален, и они легко становятся всеобщими.

Ценности - это не привилегия только одной страны, мир глобален, и они легко становятся всеобщими

"Кто вы, левый или правый?" - "Я - посередине" - в этом смысл ответов 43% россиян, 51% немцев, 44% американцев. "Партия середины" - нас больше всего.

Но социологи не унимаются, вопросы бесконечны. "Большинству людей можно доверять". Так утверждают только 23% россиян, 45% немцев и 37% американцев. Значит ли это, что мы по природе недоверчивы? Нет, конечно, просто нас слишком часто бросало из огня да в полымя последние 100 лет. И все же сколько счастливых людей! "Я очень счастлив" - так отвечают 15% россиян, 28% немцев и 28% американцев. "Я довольно счастлив" - так думают 66% россиян, 61% немцев и 60% американцев.

Что ж, много сходства, много различий, но не таких, чтобы истово кричать: "Мы - совсем другие!" Это просто люди из трех стран-конкурентов. Просто семьи. И хорошо бы им не мешать и дальше быть счастливыми. Все - хороши. Никто не хуже и не лучше других.

В мире Общество Семья и дети Колонка Якова Миркина

Главное сегодня

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе