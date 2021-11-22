Мишустин: Цены на жизненно важные лекарства должны быть доступны гражданам

В правительстве решили усилить внимание к стоимости медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками, которые устанавливают в регионах.

Федеральная антимонопольная служба будет проводить проверки документов, на основании которых региональные органы здравоохранения рассчитывали надбавки к отпускным ценам производителей. Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре проверок. "Такие мероприятия станут проводиться не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану", - подчеркнул Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Но возможны и внеплановые проверки. Основанием для их проведения могут послужить поручения президента и правительства, требования Генерального прокурора или прокурора региона, обращения граждан либо организаций. Внеплановую проверку можно организовать для контроля за исполнением ранее вынесенного предписания об устранении нарушения. "Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан", - заявил премьер.

Более доступными правительство делает механизмы получения гражданами положенных им социальных гарантий. Социальное казначейство, по словам Мишустина, станет современной и комфортной платформой, которая сделает всю систему помощи населению максимально удобной, проактивной и технологичной, избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях.

Новое решение, утвержденное председателем правительства, коснулось граждан, имеющих право на единовременную выплату пенсионных средств. Они смогут обращаться за ней дистанционно. Для этого необходимо будет подать заявку и направить документы через портал государственных услуг. "Им не нужно будет в большинстве случаев посещать пенсионный фонд либо отправлять бумаги по почте", - подчеркнул премьер-министр. Сегодня на единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца; лица, получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на страховую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин; граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.

На совещании Михаил Мишустин также попросил доложить ему о том, как исполняется поручение о подъеме и утилизации судов, затонувших в акватории регионов Дальнего Востока. Работа эта идет опережающими темпами, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. "В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше - утилизировали 17 судов", - сообщила она.

Единовременные выплаты пенсионных накоплений можно будет оформить онлайн. Это избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях

Мероприятия проводятся в рамках специального плана, утвержденного правительством в феврале. Кабинет министров установил критерии приоритетности утилизации: судно подлежит подъему, если оно препятствует безопасному судоходству или рыболовству, наносит вред окружающей среде либо снижает туристический потенциал регионов. Задача правительства, подчеркнула Абрамченко, - создать условия, при которых такие кладбища кораблей больше не будут появляться. "Затопить корабль - это не утилизация. Поэтому необходимо, чтобы собственникам судов было невыгодно их затапливать", - сказала вице-премьер. Для этого в Госдуму ранее внесли сразу три законопроекта. "Защитой от недобросовестных судовладельцев станет и система штрафов. Так, за преднамеренное затопление корабля предусматривается штраф до 20 миллионов рублей", - отметила Виктория Абрамченко. На так называемую генеральную экологическую уборку по всей стране правительство предусмотрело до 2024 года 20 миллиардов рублей, из них больше миллиарда - на подъем и утилизацию затонувших судов.